Mas prevé unas elecciones plebiscitarias en Cataluña el 2016 como último recurso

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que prevé convertir las elecciones de 2016, cuando acaba la legislatura, en plebiscitarias como último recurso si el Estado "frena" la celebración de la consulta de autodeterminación en 2014.

El objetivo "es que esto se haga bien, lo que no quiere decir eternizarlo, tenemos un mandato que se acaba el 2016, esto tiene un límite, pero si no hay otra manera de hacerlo, y quede claro que no es mi deseo que se haga así, se hará con unas elecciones que yo procuraré que se hagan el 2016", ha dicho Mas en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Mas ha subrayado la importancia de llegar al 2016 en "las mejores condiciones", habiendo recuperado la economía y el mercado laboral, con el Estado de Bienestar garantizado y "sin más recortes", y tras haber reinstaurado la confianza entre la ciudadanía y la política, objetivos que, ha dicho, "son tan importantes como la consulta".

El presidente catalán ha descartado fijar un plazo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que ha dicho que ha mantenido conversaciones telefónicas, responda a la carta sobre la consulta, pero confía en que lo hará este septiembre.

En cuanto a la Vía catalana hacia la Independencia del 11 de septiembre, ha deseado que la iniciativa "salga muy bien" e "impresione a mucha gente", aunque él haya optado por recibir a los organizadores de la cadena humana en el Palau de la Generalitat en lugar de participar activamente en la misma.

Respecto al lema de CiU "La españa subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva", Mas ha entendido que pueda levantar "suspicacias", pero ha subrayado que, se explique de la forma que se explique, la realidad es que "en Cataluña con un déficit fiscal de 16.000 millones de euros no podemos pagar las pagas extras de los funcionarios".