El Gobierno aprueba 168 millones en ayudas para Ceuta: bonificará al 75% la contratación de trabajadores y facilitará los ERTEs

Los detalles El plan para relanzar la economía en las ciudades autónomas incluirá ayudas directas, bonificaciones a los empresarios y facilidades para acogerse a ERTEs. Unos 35 millones de euros serán destinados a ayudas directas a empresas.

El Gobierno ha aprobado este martes su plan económico para impulsar la economía de Ceuta tras la situación generada en la ciudad autónoma por la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

El plan, dotado con 168 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB de Ceuta, incluye bonificaciones del 75% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como en la de Melilla para los años 2026 y 2027, según anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha podido saber laSexta, se elevarán del 50% al 75% las bonificaciones empresariales para la contratación de trabajadores, y se aprobarán otras medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) "con todas las garantías", ofreciendo acceso pleno a la prestación por desempleo (sin consumo del paro) y con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

También se incluye una inyección de 21 millones de euros para servicios públicos.

El plan económico para Ceuta, que contempla además ayudas directas a autónomos y empresas de la zona, supone una ampliación del plan especial para diversificar las fuentes del crecimiento económico de Ceuta que se puso en marcha en el año 2022 y que desde entonces hasta ahora ha movilizado ya 180 millones de euros.

Todo ello lo explicará tras el Consejo de Ministros el vicepresidente Carlos Cuerpo. El Mando Único Ángel Víctor Torres está presentando al Ejecutivo un análisis de situación sobre cómo están las cosas en Ceuta.

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