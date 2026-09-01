Una profesora ceutí denuncia la sensación de inseguridad en Ceuta: "A mi hija el fin de semana que puede la saco de Ceuta"

Marina Valdés entrevista a Fabiola, una profesora ceutí, que expresa su sensación de abandono e inseguridad. Asegura que "los niños de Ceuta llevan un mes sin salir" y que ella misma ha comprado a su hija un spray de pimienta.

Marina Valdés pasea con Fabiola, una profesora ceutí, por el paseo marítimo de Ceuta, un lugar que cualquier verano estaría repleto de gente y de niños jugando, pero que ahora se encuentra desierto: "Estamos rodeadas de todos los que deberían estar en El Trampolín y nosotras no podemos pasear con tranquilidad", afirma.

"Los niños que han venido son vulnerables, ¿y los nuestros qué son?", se pregunta esta mujer, que cuenta que "los niños de Ceuta llevan un mes sin salir, sin pisar los parques".

En su caso asegura que sus hijas no van solas por la calle: "En cuanto puedo, ellas los fines de semana se van de aquí. La mayor no porque teletrabaja, pero mi chica el fin de semana que puede yo la quito de Ceuta", comenta Fabiola.

Esta profesora ceutí expresa su sensación de abandono y de inseguridad y explica que incluso ha comprado tanto para ella como para su hija un spray de pimienta.

Mañana Fabiola se incorpora a su puesto como educadora infantil, asegura no saber por qué se ha retrasado el inicio del curso al 28 de septiembre, algo que considera que "no es la solución, porque los padres seguimos trabajando".

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