El ático de Ayuso traspasa fronteras: 'The Guardian' cubre la polémica y recuerda el 'me gusta la fruta' de la 'popular'

Los detalles El medio británico se ha hecho eco tanto de la noticia como tal, como de los requisitos que Sol exigió a la inmobiliaria a la hora de buscar la vivienda.

Donde 'God save the Queen', donde 'Dios salve a la Reina', no se salva la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. La razón es que su figura ha traspasado fronteras y ha aterrizado en Reino Unido, gracias a su polémico ático.

Ahora, el nombre de Ayuso ocupa las páginas del periódico inglés 'The Guardian'. 'La presidenta y el ático: cómo el Gobierno de Madrid gastó 6,3 millones de euros en una 'oficina' provisional', titula el medio precitado.

También a los británicos les han sorprendido los requisitos que se pidieron desde la Comunidad de Madrid. En concreto, que Sol hubiera encargado a la inmobiliaria un piso de "entre 250 y 400 metros cuadrados y una amplia terraza". Sí, un requisito bastante peculiar para una oficina.

Todo, a pesar de que la 'popular' se ha cansado de repetir que esa vivienda no era para ella. Incluso, dejando perlas como ese 'chao, pescao', con el que pretendía dar por zanjado el asunto. Algo que, precisamente, también ha sorprendido a este periódico británico.

Debido a que su público no conoce a la presidenta madrileña, los periodistas han tenido que presentarla. Lo han hecho introduciéndola como "una espina clavada para el presidente del gobierno socialista del país, Pedro Sánchez".

Aunque también repasando uno de sus 'grandes' momentos, como fue aquel 'me gusta la fruta'. "La pillaron en el Congreso refiriéndose a Sánchez como un 'hijo de puta', para luego alegar que la habían malinterpretado y que en realidad había dicho: 'Me gusta la fruta'", reza una de las líneas de este medio. .

En definitiva, esta es la imagen que ahora tienen los británicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su lujoso ático, ahora en venta. Algo que, no obstante, no ha evitado que este lunes el grupo Más Madrid haya llevado el asunto al Tribunal de Cuentas, al observar "menoscabo de fondos públicos".

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