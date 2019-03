Más de la mitad de los encuestados está preocupado por el resultado de Vox en las elecciones andaluzas

Más de la mitad de los votantes andaluces consideran que los resultados arrojados por las urnas son "negativos" o "muy negativos", según los datos del Barómetro de laSexta difundido este domingo.

Un 30,3% los considera "negativos" y un 21,4% los estima "muy negativos". La suma de ambas cifras arroja un porcentaje de 51,7%.

Por el contrario, tan sólo un 7,8% valora el resultado como "muy positivo" mientras que un 22,8% los ve como "positivos". La suma de ambos se sitúa en un 30,6%, más de veinte puntos de diferencia con respecto a la opinión más pesimista.

Mientras tanto, un 16,7% no valoran los resultados ni como positivos ni como negativos. Un 1,0 no sabe o no contesta.

La valoración negativa también se traslada ante la pregunta de si el resultado de las elecciones andaluzas es positivo para el resto de España. Un 55,0% considera que no mientras que un 39,4% responde con un sí. El 5,6% no sabe o no contesta.

La preocupación por la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz también preocupa a más de la mitad de los encuestados. A un 26,8% le preocupa "mucho" mientras que un 28,7% expresa estar "bastante" preocupado. Un 22,9% asegurar estar "poco" preocupado ante esta situación y un 20,9% no lo está "nada". Un 0,7% no sabe o no contesta.

Una amplia mayoría (74,8%) sí considera que los resultados electorales andaluces van a tener repercusión en el resto de los próximos comicios (locales, autonómicos, europeos y generales).

Se trata de una opinión generalizada entre los votantes de los principales cuatro partidos de ámbito estatal. Aunque los votantes de Ciudadanos y PP se sitúan en cabeza con 85,5% y 80,3% respectivamente, los de PSOE y Unidos Podemos alcanzan cotas de 68,1% y 67,7%.

Quienes se sitúan en una posición contraria son minoría (18,8%) mientras que un 6,4% optan por el no sabe o no contesta.