Los detalles Según detalla el periódico polaco Rzeczpospolita, con este ataque contra sus propios civiles, que el Kremlin atribuiría a Ucrania, Putin pretendería poner fin al apoyo de la OTAN a Zelenski.

Rusia planeaba matar a sus propios civiles en un ataque de falsa bandera en Kaliningrado para intentar poner fin al apoyo de la OTAN a Ucrania. Así lo desvelan varios medios polacos.

En concreto, Rzeczpospolita, un periódico polaco, publica que Moscú estaba planeando ataques de sabotaje contra un paso fronterizo en la frontera entre Kaliningrado y Polonia y contra una "instalación" en el enclave ruso. Según fuentes citadas por ese periódico, el objetivo era abrir una brecha entre Kyiv y sus aliados, haciendo parecer que se trataba de un ataque ucraniano contra Rusia.

Las mismas fuentes apuntan a que el ataque habría provocado un "gran número de víctimas" en el bando ruso. Y es más, aseguran que habría sido planeado por la unidad de inteligencia militar rusa GRU. No obstante, esa fuente no da detalles de la ubicación exacta en la que se planeaba.

También explican que cuando Rzeczpospolita pidió al Gobierno polaco que hiciera comentarios al respecto, este no negó que hubiera existido un plan de ataque, pero se negó a proporcionar detalles. Tomasz Siemoniak, ministro polaco encargado de la coordinación de los servicios secretos, declaró: "Aunque dispongamos de esa información, no la compartimos. Si adoptamos determinadas medidas fue porque reconocimos que existía una amenaza real".

Las tensiones entre Rusia y los países europeos miembros de la OTAN han aumentado en las últimas semanas por la situación en Kaliningrado, un enclave ruso fuertemente armado que limita con Polonia y Lituania y está separado de Bielorrusia por el corredor de Suwalki.

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