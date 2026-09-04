Robles firma el ascenso de Antonio Balas a coronel de la Guardia Civil y seguirá en la UCO como pidió el juez del 'caso Koldo'

Los detalles Balas ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, así como la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales.

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa ha anunciado el ascenso a coronel de Antonio Balas, quien continuará al frente del departamento de anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en comisión de servicio, según lo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Balas lidera el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la UCO, que investiga casos judiciales vinculados al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. Ha dirigido investigaciones sobre el hermano y la esposa del presidente, y casos relacionados con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa ha publicado el ascenso a coronel de Antonio Balas, que seguirá al frente del departamento de anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en comisión de servicio, como había solicitado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La orden, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, detalla que Balas seguirá en la UCO en "comisión de servicio, de carácter no indemnizable". "El cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido", señala.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' y la Fiscalía Anticorrupción pidieron al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Balas permaneciera entre los agentes investigadores para esta causa, aunque fuera ascendido, lo que obligaría a la salida de esta unidad.

Antonio Balas está al frente el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la UCO, encargado de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El nuevo coronel de la Guardia Civil ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, así como la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales.

También investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta relación tanto en la causa sobre Díez como en la del 'caso Koldo' e indaga en el posible amaño de contratos públicos y en posibles irregularidades en las cuentas del PSOE.

Además, la UCO ha sido la autora de los informes en los que se sustentó la causa que terminó con la condena del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como la del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

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