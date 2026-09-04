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Calor extremo

La cúpula de calor llega a su pico con 15 comunidades en alerta por temperaturas de hasta 42 grados

Los detalles Este viernes será el día con más comunidadades autónomas en aviso. Las noches serán calurosas debido a que las temperaturas mínimas están elevadas, superando los 20 grados en gran parte del país.

Imagen de archivo de una persona abanicándose.
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Septiembre ha comenzado con un calor extraordinario que, aunque no llega a considerarse ola de calor, está al límite de serlo. Las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) y diez de ellas alcanzarán el nivel naranja: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Barcelona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, el resto de avisos por altas temperaturas estarán en Cádiz, Granada y Huelva; Suroccidental asturiana; Liébana y Cantabria del Ebro; Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete y Guadalajara; Girona; Lugo y Ourense; Altiplano de Murcia y Vega del Segura; Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Álava y Vizcaya; Ibérica riojana; y Valencia.

Precisamente, este viernes será el día con más comunidadades autónomas en aviso, 15 en total. Hay que prestar atención al nordeste, donde habrá máximas de más de 35 grados.

Las temperaturas mínimas están elevadas. Para este viernes se esperan noches ecuatoriales en puntos de España como Barcelona y Melilla, donde llegarán a los 25 grados; y hacia el centro noches tropicales con más de 20 grados.

Además, hay que estar pendientes de una DANA que dejará nubes en toda la mitad oeste, con tormentas que pueden ser especialmente intensas en el interior de Galicia.

Para el sábado, se espera que las temperaturas mínimas sigan subiendo, llegando a 23 grados en Valladolid o a los 25 en Madrid.

Los avisos naranjas bajan, aunque seguirá habiendo un calor extremo. De esta forma, en zonas del nordeste llegarán a los 40 grados; a los 38 en zonas del centro; y hacia el sur, alcanzarán los 40.

Se trata de un calor ánomalo y extraordinario que irá acompañado de un embolsamiento de aire frío que puede provocar un episodio de tormentas imporantes en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

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