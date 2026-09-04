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Crisis migratoria en Ceuta

La soledad de Sánchez en la crisis de Ceuta: Moncloa lo compara con un "capitán de barco" y reconoce que están en una posición de "debilidad"

Los detalles Fuentes del Gobierno a laSexta afirman que, tras los reproches de la oposición y los socios en el Congreso por la gestión de la crisis en Ceuta, la situación de Sánchez se equipara a "la soledad del capitán de barco", pero defienden que es "la única posición responsable" que se puede tener en este tema.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro SánchezAgencia EFE

La comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria en Ceuta dejaba este jueves una imagen del soledad del líder socialista.

Por un lado, frente a la férrea oposición de la derecha y la ultraderecha y por otro con las duras críticas emitidas por los propios socios de Gobierno al insistir Sánchez en desvincular a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

Un día después, fuentes del Gobierno en conversación con laSexta intentan relativizar esa soledad y lo hacen con un símil. Aseguran que "es la soledad de un capitán de barco" y reconocen que están en una "posición de debilidad".

No obstante, insisten en que "es la única posición responsable" que se puede tener en este tema, la prudencia. Y que no pueden ir más lejos con Marruecos si no tienen pruebas donde se constate su implicación.

Aseguran además que al PP habría que pedirle la misma responsabilidad y que si algo quedó claro ayer es que Vox se va a comer al líder del PP alberto Núñez Feijóo en lo que queda de legislatura y que el PP se va a arrepentir de esto.

Así, lanzan una pregunta al PP sobre si lo que plantean los de Feijóo es declarar la guerra a Marruecos.

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