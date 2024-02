El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este martes no "trivializar" con el término terrorismo, apelando a las víctimas de los atentados de ETA y del 11-M, y después de que el PP le haya acusado de convertirse en un "lacayo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de defender la amnistía para los independentistas que apedrearon a policías en Cataluña, como hicieron antes en el País Vasco.

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, ha criticado a Grande-Marlaska por poner la "alfombra roja" a los presos de ETA por la política de acercamientos y, ahora, al expresidente catalán Carles Puigdemont y los investigados en causas como la de Tsunami Democrátic, lo que ha llevado al Gobierno a "inventarse un terrorismo bueno con tal de seguir arrodillados".

"Yo, como usted, no me he arrodillado nunca frente al terrorismo; yo, como usted, sé perfectamente lo que es terrorismo", ha contestado Grande-Marlaska en la sesión de control en la Cámara Alta. "¿Les van a decir a las víctimas del terrorismo que todo es terrorismo? Yo sé perfectamente lo que es y no es terrorismo", ha insistido. En su turno, Marimar Blanco ha reclamado al ministro que "tenga al menos el valor de mirar a los ojos" a los policías que fueron heridos en las protestas independentistas por la sentencia del 'procés'.

"Dígales que su labor no ha servido para nada, que su incapacidad permanente y su sacrificio fue inútil, porque lo importante para ustedes ahora es defender precisamente a los que apedreaban a la Policía", ha continuado la senadora, que ha reprochado que el Ejecutivo sea "más generoso con los violentos y los verdugos que con las propias víctimas". Marimar Blanco ha recordado los ataques a la policía cuando ETA estaba activa para preguntar a Grande-Marlaska: "¿Me pueden decir que el ataque con adoquines que sufrieron las fuerzas de seguridad en Cataluña fue diferente al que sufrieron durante años en las calles del País Vasco? ¿O es que la dignidad de los policías en Cataluña no merece ser defendida y aplaudida de la misma manera que lo hicimos en el País Vasco?"

La senadora 'popular' ha continuado señalando que los delitos de terrorismo "ni se tapan ni se perdonan" y, además, ha reprochado que Grande-Marlaska, que fue juez de la Audiencia Nacional, ahora participe de las declaraciones que "criminalizan" a la justicia por poner en riesgo la estrategia del Ejecutivo para aprobar la ley de amnistía que reclama Junts. "No se puede trivializar con lo que es terrorismo", ha contestado Grande-Marlaska, recordando que este año se cumple el 20 aniversario del 11-M y que, acto seguido, ha afeado que "confunda hechos que no tienen relación con el terrorismo". "Las víctimas son un referente para este Gobierno, para mí y para usted, sabemos perfectamente lo que es terrorismo; no minimicen el concepto terrorismo tras la historia de este país", ha terciado entre las protestas de la bancada del PP.