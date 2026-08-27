El Náutico llena de misterio O Grove: la sala de conciertos donde el público no sabe quién va a tocar

Los detalles Las personas tienen que ir y descubrir a quién van a escuchar. Porque esto va de música. Dan igual los galones y en las mismas condiciones actúan emergentes y consagrados.

El Náutico de San Vicente, en O Grove, Pontevedra, se ha consolidado como un lugar especial para los amantes de la música. En su escenario han actuado por sorpresa artistas como Mikel Erentxun, Viva Suecia e Iván Ferreiro. Este jueves, el grupo noruego Kakkmaddafakka sorprendió al público. La fórmula del éxito del Náutico radica en no anunciar el cartel, permitiendo a los asistentes descubrir a quién van a escuchar, según explica Miguel de la Cierva, su propietario. Tanto bandas emergentes como consagradas actúan en igualdad de condiciones, ofreciendo una experiencia única y auténtica para el público.

El escenario de El Náutico de San Vicente ya se ha convertido en uno de los más especiales para los amantes de la música. En él, por O Grove (Pontevedra), han pasado y actuado por sorpresa grupos y músicos de la talla de Mikel Erentxun, Viva Suecia o Iván Ferreiro, entre muchos otros. Este jueves, ha sido el grupo Kakkmaddafakka el protagonista y el que ha dado la sorpresa.

Porque la persona o personas que van a actuar son todo una incógnita. "Ni idea de quién viene" o "venimos a sorpresa total" son algunas de las expresiones más escuchadas estos días en O Grove. Y esta es además la fórmula del éxito del Náutico: acoger a quien quiera escuchar, no un nombre, sino una experiencia.

Desde hace mucho tiempo, para evitar aglomeraciones y modas, no se anuncia el cartel. Las personas tienen que ir y descubrir a quién van a escuchar. "Para que la gente tenga la ocasión de descubrir bandas", explica Miguel de la Cierva, el propietario de El Náutico de San Vicente do Mar. Porque esto va de música. Dan igual los galones y en las mismas condiciones actúan emergentes y consagrados.

"Me hace ilusión que grupos emergentes tengan aquí su día con más público", reconoce el dueño.

Este jueves, por fin, se ha despejado la incógnita. Ha tocado el grupo noruego Kakkmaddafakka. Así, a lo largo de los años, en cada concierto en El Náutico ayuda a descubrir música nueva. "No los conocíamos, pero muy bien", reconocen entre el público.

Aunque también nos hemos encontrado con fans, que estaban muy contentos. "Los conocí en Noruega". De hecho, para Nikolai, compatriota noruego, esto ha sido la guinda. "La boda el sábado", dice.

Estas son las felices coincidencias que asaltan cuando dejamos que la música sea quien lleve el ritmo.

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