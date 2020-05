El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha defendido que "no hubo injerencias" en el informe sobre el 8M. Así lo ha asegurado en el Senado tras volver a ser reprendido por la oposición en medio de la polémica por los cambios y ceses en la Guardia Civil.

El ministro del Interior ha asegurado que ni él ni nadie de su Ministerio "ni de la dirección General de la Guardia Civil" solicitó al coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado de su cargo como jefe de la Comandancia de Madrid, el informe que se remitió a la juez sobre la incidencia de la manifestación del 8 de marzo en la pandemia de coronavirus.

El ministro Grande-Marlaska ha negado de este modo cualquier tipo de injerencia en la investigación por la manifestación del 8M.

El ministro se ha vuelto a pronunciar, esta vez en el Senado, después de que el senador 'popular' Martínez Maíllo le afeara que durante las cinco horas de comparecencia en el Senado no hubiera contestado a la pregunta de si había cesado al coronel jefe en Madrid al negarse a facilitarle el informe o detalles del mismo, algo que respondía con dichas palabras.

El senador del PP ha comparado la falta de respuesta, en un primer momento, con el "derecho a no declarar" en sede judicial. Remitiéndose a la condición de juez de Grande-Marlaska, lo ha acusado de desempeñarse con los mandos de la Guardia Civil con "injerencia, entrometimiento o mangoneo".