Así serán los próximos pasos tras la apertura de juicio a Begoña Gómez: de la asunción de una sección penal a la selección del jurado

Los detalles El primer paso será que el juez Peinado eleve la causa a reparto para que la suma alguna de las 12 secciones penales de la Audiencia de Madrid que pueden celebrar el juicio.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y su exasesora Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque Álvarez solo enfrenta el segundo cargo. La causa se elevará a una de las 12 secciones penales de la Audiencia de Madrid para celebrar el juicio, excluyendo dos secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer y la XXIII, que resolvió recursos en instrucción. Una sección nombrará a un director del jurado y comenzará la fase intermedia, determinando pruebas y testigos, antes de seleccionar a los 11 ciudadanos que juzgarán los hechos y fijar la fecha del juicio.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a su exasesora Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque en el caso de Álvarez solo se enfrenta al segungo.

Tras esta acción, tal y como han explicado fuentes jurídicas a laSexta, el magistrado elevará la causa a reparto para que lo asuma una de las 12 secciones penales de la Audiencia de Madrid que pueden celebrar el juicio, ya que dos están excluidas por dedicarse únicamente a la Violencia sobre la Mujer y la XXIII no puede juzgar porque es la que ha resuelto los recursos en instrucción.

Cuando dicho paso esté hecho, una de esas secciones deberá nombrar a un director del jurado entre sus magistrados a partir de un sistema de correturnos que funciona por antigüedad.

A continuación se abrirá la fase intermedia del procedimiento, que puede durar entre cinco y diez meses. Ahí se determinarán las pruebas que se van a practicar durante el juicio y qué testigos declararán. Un paso importante dado que se podría decidir una declaración de Pedro Sánchez o de Félix Bolaños.

Después, la Oficina del Jurado seleccionará a los 11 ciudadanos que juzgarán los hechos, compuestos por nueve titulares y dos suplentes. Finalmente se señalará la fecha del juicio.

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