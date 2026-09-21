La Fiscalía pide un informe fiscal y tributario sobre Zapatero y sus hijas de los años entre 2020 y 2025

Los detalles La Fiscalía Anticorrupción se lo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para que a su ver se lo pida a la ONIF.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional que pida a la ONIF un informe fiscal sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, para los años 2020 a 2025. Esta solicitud se incluye en el escrito que pide la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero, ya acordada por el juez. Se busca información sobre declaraciones tributarias, bienes, cuentas bancarias y operaciones financieras. Además, se requiere a Plus Ultra y a exdirectivos que proporcionen información financiera de varias cuentas en el extranjero. También se ha solicitado la declaración de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que solicite a su vez a la ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria, un informe de naturaleza fiscal y tributaria sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa concerniente a los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2025.

Anticorrupción, que realiza esta petición en el escrito en el que pide la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero, acordada este lunes por el juez, pide que el informe se elabore a partir de "la información obrante en la Base de Datos Consolidada y en las aplicaciones informáticas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

Según el documento, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía solicita declaraciones tributarias presentadas durante ese periodo de tiempo así como los bienes muebles e inmuebles, los bienes y derechos situados en el extranjero, información relacionada con las cuentas bancarias en que consten identificados como titular, autorizado o representante, operaciones de compra y venta de activos financieros e información sobre deudas, entre otras cosas.

En el mismo escrito también se pide que se requiera a Plus Ultra y a sus exdirectivos Julio Martínez Sola y Roberto Roselli que aporten a la causa todas las cuentas bancarias y financieras de cualquier naturaleza que esta sociedad o cualquiera de sus filiales, titule o haya titulado en Andcapital Bank (Puerto Rico), Commonwealth Bank Trust (Isla de Dominica), Compass Bank and Trust (Isla de Dominica) y Panacorp Casa de Valores SA (Panamá).

Además, deberán aportar los documentos relativos a la apertura de cuentas, la identidad de sus titulares, representantes o autorizados, la identidad del "beneficial owner" de las cuentas, así como todos los movimientos de las mismas desde el 1 de enero de 2017 la actualidad.

Por otro lado, Anticorrupción ha pedido también la declaración como investigada de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, que todavía no ha sido acordada por el juez.

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