Montero dice que Sánchez "tuvo todas las posibilidades en su cabeza" tras conocer el informe de la UCO que señala a Cerdán

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha hablado en 'El Correo de Andalucía' sobre todo lo que rodea al PSOE y, especialmente, al escándalo de corrupción que salpica al partido por el caso Koldo tras el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán, exsecretario de organización socialista, en el epicentro de la trama como presunto gestor de las supuestas mordidas que recibían.

En sus palabras ha afirmado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tuvo "todas las posibilidades en su cabeza" una vez se conoció el informe que señalaba a quien fuese su número tres.

"Cuando el presidente es consciente de indicios sólidos contra alguien en que confió se le pasan todas las cuestiones por su cabeza. Todo el menú disponible estaba encima de la mesa. Claro que se le pasa a uno todo por la cabeza, imagino, pero tiene la suficiente fortaleza física y mental para seguir y hacer lo mejor para el partido. Para esa ciudadanía progresista de nuestro país y, en definitiva, para España", ha expresado Montero.

En ese sentido, la vicepresidenta ha confirmado que hubo "dirigentes y exdirigentes que sí solicitaron una convocatoria electoral", pero "nadie" planteó que Sánchez "diera un paso atrás": "Para nosotros es el principal activo que tiene nuestro partido. Se podrá ver, en perspectiva, lo que ha aportado en derechos y en materia económica a este país. Los indicadores son los mejores que hemos tenido en más de una década".

"Nada apunta a una financión irregular"

Montero ha descartado una posible financiación irregular del PSOE: "Nada apunta en esa dirección, más allá de que hay que tener prudencia con las investigaciones en marcha. Lo de Ferraz no era para materias relacionadas con eso sino para clonar el correo de Santos Cerdán. No hay ningún tipo de indicio. Nada que haga sospechar".

"No podemos garantizar que haya corrupción cero en las organizaciones políticas, pero sí podemos garantizar que si se producen el comportamiento es contundente. Se les aparta del partido, se les pide responsabilidad y se colabora con la Justicia. Lo importante es cómo se actúa cuando se conoce", insiste.

Y responde también sobre esa frase en la que afirmó que ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán: "Este es un trabajo colectivo. Un equipo. No se me ocurriría trabajar con un grupo en el que no confíe plenamente. Esto me ocurre a mí, a un profesional sanitario, en la universidad... No se puede desconfiar como si todos te fueran a traicionar. Esto son casos excepcionales".

"No había indicios sobre Cerdán"

"No había ningún tipo de indicio que hiciera pensar que Cerdán estuviera involucrado en la trama que conocía y que criticaba, con comentarios muy duros. Es imposible controlar y vigilar a personas que trabajan codo a codo contigo y de las que no tienes que desconfiar. No hay nada que se pueda hacer si no da muestras de que haya algún problema. Su actividad estaba fuera de los ministros y de las ministras, de los responsables de Gobierno", dice sobre quien fuera secretario de organización del PSOE.

Montero insiste en la falta de indicios sobre Cerdán: "No había nada que nos hiciera sospechar que podía haber alguna irregularidad. Su estilo de vida no daba cuenta de que fuera alguien que viviera con un lujo por encima de las posibilidades, que adquiriera alguna propiedad que hiciera sospechar. No había absolutamente nada para anticipar o sospechar alguna conexión con las tramas que ya se conocían".

Montero: "Me repugnan sus palabras sobre las mujeres"

Sobre los audios que se han escuchado, Montero ha hecho especial énfasis a cómo hablaban sobre las mujeres y la prostitución: "Me repugna. Estas palabras y estas conductas me dan asco. Las compañeras estamos muy preocupadas por lo que estamos viendo. Es indignante y doloroso para un partido como el nuestro que tiene un compromiso feminista firme".

La vicepresidenta habla, además, de esa posible auditoría en el Ministerio de Transportes: "El señor Óscar Puente ya encargó una cuando Aldama trasladó algunas sospechas en un PowerPoint. El resultado fue que todo había sido correcto".

"Se remitió a la Fiscalía para que acompañara a toda la instrucción que se estaba llevando a cabo. No hay nada que diga que la mesa de contratación de las adjudicaciones cometiera alguna irregularidad. Pero insisto, prudencia", sentencia Montero.

Faltan apenas horas para la declaración de Santos Cerdán. El Tribunal Supremo le imputa por cohecho y pertenencia a organización criminal. Asimismo ha autorizado a la UCO a investigar su patrimonio y clonar correos del grupo socialista. Este lunes, el exsecretario respondería sobre el origen de los fondos y su papel o presunta implicación en tramas corruptas, entramado que ha podido salpicar al propio partido.

Tras la publicación del informe de la UCO, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió perdón a los ciudadanos: "Quiero pedir disculpas. No debimos confiar en él".