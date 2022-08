La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este miércoles que, aunque "es imposible" saber cuándo terminará la guerra en Ucrania, las perspectivas son "muy pesimistas" ante un invierno, ha apuntado, largo, complicado y "durísimo". "Hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir".

Cuando se cumplen seis meses del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Robles, en declaraciones en RNE, ha explicado que todos los análisis militares auguran una guerra larga y de "desgaste" y con condiciones que se asemejan ya a las que se dieron en la Primera Guerra Mundial.

La ministra ha recordado que nadie hubiera pensado hace seis meses en la magnitud de esta guerra "cruel" en la que Putin está violando incluso las llamadas "normas de la guerra" tras fracasar en su previsión de que en una semana conquistaría Ucrania. Para la ministra otra derrota de Putin en este tiempo es que no ha conseguido quebrar la unidad de la UE ni de la OTAN que están "total y absolutamente" comprometidos con Ucrania, como es el caso de España, que se ha ofrecido a entrenar a soldados de este país e, incluso a población civil, en el uso de medios de defensa.

Sobre la previsión de más envío de armamento, Robles ha reiterado que es una materia de la "máxima discreción", pero ha dejado claro que España no actúa sola sino en coordinación con los países de la Alianza Atlántica y con el Grupo de Donantes, integrado por 45 países que se reunirán el 8 de septiembre para analizar la situación, ha revelado. Un escenario, ha repetido en varias ocasiones, en el que el invierno será "largo, complicado y duro". "Creo que no somos muy conscientes de que el invierno va a ser durísimo, Putin ya lo está haciendo pero va a usar los cortes de suministro de gas. En este momento Putin no puede ganar esta batalla y nos tenemos que preparar (...) Vamos a tener un invierno de mucho sufrimiento y en Europa lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro", ha destacado antes de subrayar que "hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir".

En esta línea ha señalado que "no concibe" la posibilidad de que el decreto de medidas de ahorro energético no salga adelante con el apoyo de todos los partidos en el Congreso este jueves porque es un compromiso con la UE que hay que cumplir. "Quiero creer que las fuerzas políticas van a estar a la altura de las circunstancias y de este compromiso con la UE", ha confiado.