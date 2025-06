El manual de resistencia de Pedro Sánchez llevado al extremo: cuidar a sus socios para garantizar la legislatura

Tras las horas más agitadas que se recuerdan en el PSOE, Pedro Sánchez ha impuesto su criterio dentro del partido con una palabra que define su carrera política: resistir. Una nueva página de su manual de resistencia se ha escrito este lunes con una comparecencia en la que ha dejado claras muchas premisas, pero por encima de todas es que las causas que rodean a su círculo más cercano hasta ahora no le van a hacer dejar de aguantar al frente de la presidencia del Gobierno ni de la secretaría general de su partido.

La presión durante el fin de semana ha sido enorme después de la aparición del nombre de Santos Cerdán en el demoledor informe de la UCO dentro de una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de compensaciones económicas en la que también se encuentran el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

No obstante, las únicas decisiones que Sánchez han decidido tomar son provisionales, parches quirúrgicos que le hacen ganar tiempo, como una auditoría sobre otra ya anunciada o un equipo de cuatro personas que se hará cargo de la Secretaría de Organización hasta que llegue el Comité Federal del 5 de julio en Madrid.

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para atajar la crisis por el 'caso Koldo'

Sánchez sabe que la viabilidad de su legislatura depende de sus socios, por lo que su prioridad es cuidarlos. Antes de su encuentro con Yolanda Díaz en la tarde de este lunes, Sánchez se ha encerrado durante más de cuatro horas con la dirección del PSOE, una calle Ferraz donde se quería evitar la imagen de que su líder se bunkeriza ante los escándalos de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. Y por eso, con tres horas de retraso, ha comparecido ante los periodistas.

Los mensajes de Sánchez

Sánchez ha aprovechado para lanzar varios mensajes importantes, con uno que ha sorprendido por encima del resto cuando ha minimizado que los dos últimos secretarios de Organización del partido que lidera estén señalados por presuntas conductas irregulares, limitando la polémica al decir que "han fallado dos personas".

Sánchez descarta elecciones y reta a Feijóo y Abascal a presentar una moción de censura: "Somos una organización limpia"

"Los que han fallado son dos personas. No me diga que son tres, porque Koldo no era de mi máxima confianza. Para ser preciosos y fidedignos estamos hablando de José Luís Ábalos y Santos Cerdánm que han sido dos secretarios de Organización", afirmaba Sánchez desde Ferraz.

Primero minimizaba y, después, de puertas para afuera Sánchez calificaba de "repugnantes" los audios de Koldo, Ábalos y Cerdán sobre mujeres prostituidas. Pero el líder del PSOE también ha querido mandar un mensaje en clave interna: se ha presentado como el "capitán" de un barco que, dice, tiene que proteger... Pero no de la corrupción, que no ha mencionado en este punto, sino de lo que califica como "acusaciones falaces" del PP y de Vox.

Todo, en una comparecencia en la que hemos visto a un Sánchez completamente diferente al que compareció el pasado jueves en ese mismo atril, una diferencia que no solo se ha notado en sus gestos, sino también en su discurso. El jueves rozó por momentos el bloqueo mientras que el Sánchez del lunes ha salido combativo, al ataque contra el PP y Vox, a quienes ha llegado a retar a presentar una moción de censura contra él.

Sánchez sigue en el Gobierno para que no llegue al poder "la peor oposición de la historia"

El presidente del Gobierno ha justificado su permanencia asegurando que, de lo contrario, "la peor oposición de la historia" llegaría al poder. Y todo, dice, por la corrupción "de unos pocos". Sánchez ha hablado de "30 casos de corrupción" que los 'populares' tienen abiertos, desviando el foco también hacia la "financiación irregular" de Vox.

Sánchez parecía retar a PP y Vox al aconsejarles que presentasen su moción de censura antes de verano porque, después, "se resolverán casos del PP y se verá quiénes son los delincuentes de verdad".

No obstante, desde Génova no han recogido el guante e insisten en que una moción de censura sería "un balón de oxígeno para el 'sanchismo', poniendo de ejemplo la que presentó Vox con Ramón Tamames como candidato. Así lo ha trasladado Borja Sémper una vez ha terminado la comparecencia de Sánchez, que también ha retado a los socios de Sánchez a retirarle su apoyo: "Esta política de retos es perniciosa. ¿Qué broma de mal gusto es esta? ¿Cómo que retarnos a una moción? Asuma su responsabilidad".