El as en la manga de Revilla: un amigo pone a la venta su finca de 30.000 metros cuadrados para ayudarle en la denuncia de Juan Carlos I

Miguel Ángel Revilla no está solo en la denuncia que Juan Carlos I ha interpuesto contra él por, presuntamente, vulnerar su derecho al honor. Quien fuese presidente de Cantabria, líder espiritual del PRC, cuenta con, como dice, gente por la calle que le para para ponerle lo que haga falta e incluso con un amigo que ha puesto a la venta su finca para ayudarle.

Se trata de Cosme, que cuenta con una propiedad de 30.000 metros cuadrados. Con olivos. Con algo que, como dice, está "disponible para poner a la venta" para ayudar a su "amigo" Revilla.

"A los amigos se les ayuda de corazón", dice un Cosme que además reconoce que Revilla le ha pedido que no venda la finca. "Me dijo que no quiere la viña. Que no la venda. Que quiere que le siga llevando uvas", expone.

El emérito le demanda por vulnerar su derecho al honor

Todo, por la denuncia que el rey emérito a interpuesto contra Miguel Ángel Revilla por, presuntamente, vulnerar su derecho al honor. Por unas declaraciones realizadas en 2022 en las que el expresidente de Cantabria hablaba de Juan Carlos I como un "evasor fiscal" que "tiene una pasta gansa fuera".

Algo que supuso en Revilla llevarse "la decepción" de su vida con una persona, con un Juan Carlos I, a quien idolatraba: "El rey es un hombre tan espontáneo como puedo serlo yo".

Una vez supo de la existencia de la denuncia contra él, Revilla calificó todo de "injusto y mezquino". "Si Juan Carlos no hubiese sido un hombre inmune, posiblemente estaría como la señora Le Pen en Francia o el señor Sarkozy, con un aparato para localizarle", dijo.

Juan Carlos I le pide 50.000 euros

"No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del que ha sido jefe de Estado", prosiguió un Revilla al que el rey emérito le pide 50.000 euros por, supuestamente, vulnerar su derecho al honor.

Una cantidad que Revilla, en una entrevista con Iñaki López en laSexta, dijo que no es "moco de pavo": "Que te amenacen con esa cantidad no tiene gracia".