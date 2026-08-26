La rotura de un glaciar como consecuencia del cambio climático: la posible explicación a la enorme riada en Nepal

Los detalles Según las primeras hipótesis, se cree que la rotura de un glaciar a unos 5.200 metros de altura ha generado la enorme riada, que ha cogido gran velocidad debido a la pendiente del río.

Una riada devastadora en Nepal ha dejado al menos 98 muertos y alrededor de 1.000 personas desaparecidas, con previsiones de datos aún peores. Las investigaciones iniciales sugieren que el desastre podría haberse originado por la rotura de un glaciar a 5.200 metros de altura, posiblemente causado por un terremoto de 4,4 en la escala Richter registrado cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet. Este evento podría haber provocado la ruptura de un lago natural formado por hielo. La avalancha resultante ha arrasado con una presa en construcción, generando una columna de agua de entre 20 y 30 metros que ha causado numerosas víctimas.

Una enorme riada en Nepal ha dejado al menos 98 muertos, alrededor de 1.000 desaparecidos y las previsiones auguran datos peores. Y, según las primeras hipótesis, este trágico suceso podría haber estado originado por la rotura de un glaciar a 5.200 metros de altura.

Según una primera pesquisa, todo se podría haber originado por un terremoto que ha registrado la Agencia Americana de Seísmos de 4,4 en la escala Richter ubicado a unos 74 kilómetros al norte, en la linde entre Nepal y el Tíbet. Ello podría haber generado la rotura de un posible lago que se formó de manera natural por la caída del hielo.

Pero la teoría que está cogiendo fuerza en estos momentos es que se habría roto ese glaciar a 5.200 metros de altitud y una parte considerable habría caído desde los 1.200 metros, generando la enorme avalancha que se está viendo en redes sociales.

El motivo por el que se ha roto el glaciar podría ser el terremoto, pero también que las temperaturas extraordinariamente altas hayan ido erosionándolo hasta el punto de generar la ruptura.

En consecuencia, toda esa avalancha de piedras de hielo caen al río y esto empieza a bajar por la cuenca del río a una enorme velocidad dada la pendiente existente.

Y, de la gente que se ha encontrado a su paso, muchos de ellos estaban en una presa que se estaba construyendo río abajo. Pero la columna de agua, que se calcula que haya sido de entre 20 y 30 metros de altura, ha reventado también toda esa presa y se ha llevado por delante a la gente.

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