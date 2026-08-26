Pedro Rodríguez afirma que Dolly Parton representaba "a todo el mundo": "Era terriblemente genuina"

La icónica artista ha fallecido este martes y Donald Trump ha anunciado en su red social que las banderas van a ondear a media asta durante una semana en honor a la cantante.

Este martes fallecía la cantante y compositora Dolly Parton tras varios meses luchando contra el cáncer. Donald Trump lamentaba su muerte en su red social, 'Truth Social' y, a pesar de que la artista nunca se posicionó políticamente, anunciaba que, en su honor, las banderas de todo el país iban a ondear a media asta durante una semana.

Pedro Rodríguez señala que la propia denominación de Estados Unidos "presume de unidad". "Pero, la realidad, es que EEUU se define desde el primer momento con una fractura binaria", añade. El profesor de Relaciones Internacionales expone que "hay pocos personajes que hayan sido capaces de ser realmente trasversales".

La artista, como indica Rodríguez, "es la clave". La icónica cantante, como destaca el profesor, se posicionó, por ejemplo, a favor de las vacunas durante el COVID, defendía ideas feministas o al colectivo LGTBI, representando "a todo el mundo".

"Esto solo se explica porque era terriblemente genuina", añade. Rodríguez indica que, a pesar de su imagen, era capaz de conectar con todo el mundo. "Es un recordatorio de cuando Estados Unidos era realmente Estados Unidos", añade.

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