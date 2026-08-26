José Enrique Monrosi afirma que dejar de lanzar "mensajes irresponsables" ayudaría a encauzar la situación de Ceuta

La tensión en Ceuta sigue creciendo. Para el periodista, es necesario que la administración pública asuma su responsabilidad para que se agilice la toma de decisiones.

Ceuta sigue siendo un polvorín a causa de la crisis migratoria que está viviendo la ciudad autónoma. José Enrique Monrosi considera que para que esta situación se encauce "lo más urgente es que esas personas dejen de estar en las calles".

"Por esas personas y por la sociedad ceutí", añadía. El periodista indica que el clima de tensión que atraviesa Ceuta está provocando que haya miles de personas desesperadas que llevan un mes en las calles. "Eso, evidentemente, está alterando la vida de la sociedad ceutí", expone.

El periodista cree que también ayudaría "que dejasen de lanzarse mensajes irresponsables". Estos mensajes, como señala Monrosi, "dicen que si mañana todas las personas que han entrado en Ceuta y que permanecen ahí no salen es por decisión de Pedro Sánchez que está buscando un conflicto civil para no convocar elecciones en 2027".

Monrosi señala que también podría ayudar "que cada administración pública asuma su responsabilidad, que el Gobierno, por fin, se ponga manos a la obra". El periodista indica que "evidentemente, lo ha hecho tarde". "Vamos a ver si eso agiliza las decisiones que se tienen que agilizar", expone.

Añade, además, que también considera "irresponsables" las declaraciones de Juan Jesús Vivas en las que afirma "que está dispuesto a encerrarse en los polideportivos antes de que manden ahí a los migrantes".

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