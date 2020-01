Malestar en el Gobierno por la filtración de nombres de Unidas Podemos en el futuro gabinete de coalición. Niegan, no obstante, que esto haya creado la primera crisis entre los socios, pero admiten que no ha sentado bien. Es más, en la filas socialistas reconocen que la cohabitación no va a ser fácil.

Pedro Sánchez no dará a conocer su futuro Gobierno hasta la próxima semana, previsiblemente el lunes o el martes, con lo cual el Consejo de Ministros del próximo viernes 10 seguirá en funciones. Sin embargo, fuentes del PSOE aseguran que tiene "muy pensada" desde hace tiempo la estructura del nuevo Ejecutivo y las personas que podrían formar parte del primer Gabinete de coalición en España.

Calvo justifica el retraso

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido que Sánchez necesite "un corto espacio de tiempo" para hacer "los cambios que considere importantes", con el propósito de que ese Ejecutivo sea "estable, constructivo y dure cuatro años".

Aunque no ha querido entrar en si el retraso se debe o no a una primera crisis en la relación entre el líder socialista y sus socios de Unidas Podemos por haber filtrado los nombres de sus ministros antes de que los nombre el presidente, ha dicho: "Hay formas que conviene no saltárselas".

Para argumentar que el anuncio de la composición de Gobierno se retrase hasta la próxima semana, Calvo, en una entrevista en TVE, ha comentado que "mientras uno no tiene garantías de que va ser investido, no debe sentirse presidente".

La vicepresidenta ha calificado de "justificadísimas y razonables" las prisas para celebrar el debate de investidura pero, al tiempo, ha insistido en que "no es extraño" que Sánchez necesite "unos días" para armar un Gobierno. "Ahora está haciendo modificaciones", ha dicho.

El PP habla de "minicrisis"

En el PP, consideran que ya se ha producido la primera "minicrisis" en el Gobierno de coalición. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha dicho que se ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "claramente enfurecido" por estos anuncios de sus socios de la formación morada y que estos, su vez, "desconfían" de los socialistas por lo que han avanzado sus nombres en el Ejecutivo.

"Se están tirando de los pelos antes de empezar y esto tiene un nombre que es minicrisis", ha insistido Maroto, para quien también Sánchez ha incurrido en una "máxima contradicción" al jurar este miércoles su cargo ante el rey, porque ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución y sus socios de Gobierno no lo hacen.

Ha criticado que, mientras antes tenía "una prisa inmensa", una vez conseguida la investidura "si te he visto no me acuerdo", ha ironizado Maroto, al tiempo que ha apuntado que este tiempo lo está aprovechando "muy bien el otro presidente", en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para anunciar sus nombramientos.

También se ha referido a este retraso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. En Al Rojo Vivo, ha asegurado que le "ha sorprendido que no se forme Gobierno" después de que convocaran "una investidura tan apresurada con el argumento de que España necesitaba un gobierno de manera inmediata para resolver los problemas de España".

"De repente, por razones que desconocemos todos, ahora nos encontramos con que ya no se forma Gobierno. Es completamente incoherente con las fechas que se establecieron para la investidura", ha destacado al respecto.

Las carteras de Unidas Podemos

Sobre el nuevo Ejecutivo de coalición, han trascendido nombres y cargos que ocuparán políticos de Unidas Podemos en la Vicepresidencia Segunda a cargo de Pablo Iglesias.

Comprenderá dos Secretarías de Estado: una de Derechos Sociales a cargo del secretario de Economía del partido, Nacho Álvarez, y otra de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya titular será la hasta ahora portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra.

Ione Belarra, Nacho Álvarez y Julio Rodríguez estarán con Iglesias en la vicepresidencia.

Con este paso de Belarra al Gobierno de España, que se une al de la hasta ahora portavoz del grupo parlamentario y nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, la portavocía de Unidas Podemos en la Cámara Baja quedará en manos del secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique.

Iglesias incorporará también a un nuevo jefe de gabinete, ya no a nivel de partido sino de Gobierno, en la persona del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, que no logró obtener acta de diputado en las elecciones generales de 2015 y 2016, y tampoco pudo entrar como concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras el divorcio entre Podemos y la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena.

Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells, los nombres de UP en el Gabinete de coalición.

Podemos también repescará para el Gobierno a María Teresa Pérez, número dos por Alicante a las últimas generales y que no logró revalidar el acta que sí consiguió en la pasada y breve legislatura. Será la secretaria general del Instituto de la Juventud (Injuve), también en el organigrama de la Vicepresidencia de Iglesias.