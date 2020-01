Pedro Sánchez ha prometido su cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI. Lo ha hecho en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela solo 24 horas después de obtener la confianza del Congreso con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

El ya presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia, formado por PSOE y Unidas Podemos, ha prometido su cargo ante las principales autoridades del Estado, entre las que se encontraban Meritxell Batet, presidenta del Congreso; Pilar Llop, presidenta del Senado, y Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones.

Lo ha hecho en presencia de las autoridades del Estado y sin Biblia ni crucifijo

Con la mano sobre la Constitución y sin la presencia de la Biblia y el crucifijo, el líder del PSOE ha prometido el cargo: "Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros".

El ejemplar de la carta magna ha estado abierto por el artículo 99, en el que se recogen, entre otros preceptos, la facultad del rey para consultar a los partidos y proponer un candidato a la presidencia del Gobierno y el procedimiento para lograr la investidura.

Sánchez le dice al monarca: "Ocho meses para diez segundos" y Felipe VI le responde: "Ha sido rápido. El dolor viene después".

"Ocho meses para diez segundos"

Una de las anécdotas más destacadas de este acto es la conversación distendida que han mantenido el líder socialista y el rey en tono de broma. Tras prometer su cargo, Pedro Sánchez le ha dicho a Felipe VI "ocho meses para diez segundos", a lo que este ha respondido "sí, es rápido y sin dolor, que el dolor viene después".

Sánchez, a su vez, le ha respondido: "Le hemos dado muchas preocupaciones", para añadir a continuación que le vía "más delgado".

El presidente del Gobierno ha escrito después en Twitter que ha prometido su cargo con "ilusión, trabajo y diálogo para ganar el futuro de nuestro país".

La formación de Gobierno queda aplazada

La intención de Pedro Sánchez era convocar el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición este mismo viernes, 10 de enero, sin embargo, finalmente, hasta la próxima semana no se conocerán todos nombres de la nueva Ejecutiva.

Si bien, ya han trascendido algunos datos referidos a las personas y departamentos que ocuparán los miembros de Unidas Podemos. En concreto, la estructura y competencias que tendrá la Vicepresidencia Segunda, a cargo de Pablo Iglesias.

Esta vicepresidencia comprenderá dos Secretarías de Estado. Una será de Derechos Sociales, que estará a cargo del secretario de Economía del partido, Nacho Álvarez. La otra será de Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya titular será Ione Belarra, hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

Iglesias contará en la Vicepresidencia de Derechos Sociales con Nacho Álvarez e Ione Bellarra. Y el exJemad Julio Rodríguez será jefe de gabinete.

Además, el líder 'morado' incorporará como nuevo jefe de gabinete, no a nivel de partido sino de Gobierno, al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, que no logró obtener acta de diputado en las elecciones generales de 2015 y 2016, y tampoco pudo entrar como concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras el divorcio entre Podemos y Más Madrid.

De la misma manera, Podemos repescará para el Gobierno a María Teresa Pérez, número dos por Alicante a las últimas generales y que no logró revalidar el acta que sí consiguió en la pasada y breve legislatura. Será la secretaria general del Instituto de la Juventud (Injuve), también en el organigrama de la Vicepresidencia de Iglesias.