La magistrada Biedma denuncia ante la Policía que el exjuez Tejada le siguió en coche tras declarar en la Audiencia Nacional

Los detalles En la denuncia señalan que desconocen cómo pudo tener conocimiento de que Biedma iba a realizar ese trayecto en ese momento, destacando que temen que "pueda haber colocado algún dispositivo GPS" en su vehículo.

La jueza Beatriz Biedma, conocida por investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, denunció que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada la siguió en coche tras declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'. Según la denuncia, Biedma, acompañada de sus hijas, notó que un coche blanco, conducido por Sáenz de Tejada, se puso en paralelo al suyo. La jueza teme que se haya instalado un localizador en su vehículo. Tras los incidentes y amenazas, se le ha proporcionado protección. Biedma expresó su temor por su seguridad y la de sus hijas.

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le siguió en coche después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Así consta en una denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, que Biedma ha interpuesto ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura, en la que explica que los hechos habrían ocurrido sobre las 19:15 horas del pasado 8 de octubre, el mismo día que declaró como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Según la denuncia, Biedma iba conduciendo de camino al aeropuerto de Talavera de la Reina (Toledo), en compañía de sus hijas, cuando una de ellas le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo. Ese coche "iba ocupado por Sáenz de Tejada", de acuerdo al escrito.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Tejada como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, accediendo así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez'.

En la denuncia señalan que desconocen cómo pudo tener conocimiento de que Biedma iba a realizar ese trayecto en ese momento, destacando que temen que "pueda haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS" en su vehículo.

La magistrada, en la denuncia presentada, también destaca que Luis Sáenz de Tejada ha seguido publicando vídeos en su canal de YouTube tras lo ocurrido, donde manifiesta que "no retira ninguna de las expresiones realizadas en sus vídeos anteriores".

Ante lo ocurrido, y tras las "amenazas vertidas en grupos de Facebook", los vídeos de YouTube y la visita "relizada al colegio donde estudian sus hijos", la magistrada confiesa que "teme por su integridad física" así como por la de sus hijas.

Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

Precisamente, tras los hechos denunciados, se dio a conocer que habían decidido poner protección a la magistrada. De esta forma, Biedma cuenta con "un dispositivo de seguridad" atendiendo a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, tal como ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La magistrada declaró la semana como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Biedma relató al juez Santiago Pedraz la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, si bien indicó que desconocía si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez.

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