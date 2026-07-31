PP y Vox fusionan sus discursos xenófobos y catalogan la crisis migratoria en Ceuta como una "invasión"

Los detalles Los dos partidos de la derecha han compartido los durísimos términos con los que han acusado a Pedro Sánchez como responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes con la llegada de más de 60.000 personas a Ceuta, resultando en al menos 41 muertos y generando un fuerte impacto político. El Partido Popular y Vox han calificado la situación como una "invasión", responsabilizando al Gobierno. Juan Bravo, del PP, destacó que en una ciudad de 80.000 habitantes entraron 40.000 migrantes, mientras Miguel Tellado criticó la política migratoria gubernamental. Vox, a través de José María Figaredo, ha intensificado su retórica, sugiriendo acciones drásticas contra los migrantes, advirtiendo sobre el "fin de España y de Europa" si no se actúa.

España atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente. La llegada de más de 60.000 personas a Ceuta, que ha dejado al menos 41 muertos, ha causado un auténtico terremoto en la política española, y la derecha no ha tardado en señalar al Gobierno como responsable de la situación.

Partido Popular y Vox coinciden en señalar el episodio de este jueves como algo de extrema gravedad. De hecho, ambas formaciones coinciden en el uso de una palabra para definir la entrada de miles de migrantes: "invasión".

"Yo creo que la palabra que mejor define la situación de Ceuta es invasión", ha asegurado este viernes el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Una idea que ha repetido en una entrevista en 'Espejo Público', de Antena 3, donde ha aseverado que es "una situación de invasión difícil de llevar", ya que Ceuta es "una ciudad de 80.000 habitantes donde han entrado 40.000".

Por su parte, el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, ha señalado a la política migratoria del Gobierno como detonante de esta crisis: "Es consecuencia directísima de regalar papeles para todos y regularizar y de golpe a un millón de inmigrantes".

Nunca habíamos visto a los 'populares' hablar en esos términos. Unas palabras que, hasta ahora, solo habíamos oído en boca de dirigentes de Vox. Algo que ha vuelto a suceder en esta crisis.

El diputado ultra José María Figaredo también ha repetido este lunes el mantra de la "invasión", y además ha ido un paso más allá. "Hay que cazarlos a todos uno por uno", ha llegado a afirmar sobre los más de 60.000 migrantes que han entrado en la ciudad autónoma. De hecho, ha afirmado que no hacerlo supondría "el fin de España y de Europa".

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