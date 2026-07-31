Boyas de contención y refuerzo de la seguridad: las medidas anunciadas por Sánchez tras la llegada de 60.000 migrantes a Ceuta

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha indicado que van a estudiar cambios en la legislación para poder garantizar la repatriación de las miles de personas que han entrado en Ceuta en las últimas horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado medidas urgentes tras la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos, calificando la situación como un "ataque y una violación de la integridad territorial de España". Entre las acciones, se instalarán boyas para crear una barrera física que facilite la repatriación. Además, se reforzará la seguridad con 400 efectivos adicionales de la Guardia Civil y Policía Nacional, junto con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Sánchez también ha mencionado posibles cambios legislativos para garantizar la repatriación y ha expresado apoyo a los comercios afectados, asegurando que el Gobierno garantizará la seguridad en Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas urgentes ante lo que considera un "ataque y una violación de la integridad territorial de España" tras la entrada de miles de personas a Ceuta desde Marruecos.

Por un lado, ha indicado que creará una barrera de contención. "Hemos solicitado el despliegue de boyas en el espigón para crear una barrera física para que, desde el punto de vista administrativo, se pueda facilitar la repatriación", ha explicado.

También ha asegurado que se va a reforzar la seguridad. "Hemos ampliado en 400 los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, combinados con el despliegue de las Fuerzas Armadas", ha destacado.

Por otro lado, ha indicado que estudiarán cambios en la legislación. "Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esa repatriación", ha reconocido.

Además, ha recordado a los pequeños comercios que han cerrado ante esta situación en Ceuta. "Vamos a analizar qué políticas podemos habilitar desde el Gobierno de España", ha señalado.

Un discurso que se ha centrado en trasladar un mensaje de calma. "El Gobierno de España va a utilizar todos los resortes, todos los recursos, para garantizar la seguridad de los ceutíes", ha asegurado, dejando claro que el Ejecutivo se hará cargo de la situación.

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