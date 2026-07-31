Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Crisis migratoria

Boyas de contención y refuerzo de la seguridad: las medidas anunciadas por Sánchez tras la llegada de 60.000 migrantes a Ceuta

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha indicado que van a estudiar cambios en la legislación para poder garantizar la repatriación de las miles de personas que han entrado en Ceuta en las últimas horas.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez en Ceuta.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas urgentes ante lo que considera un "ataque y una violación de la integridad territorial de España" tras la entrada de miles de personas a Ceuta desde Marruecos.

Por un lado, ha indicado que creará una barrera de contención. "Hemos solicitado el despliegue de boyas en el espigón para crear una barrera física para que, desde el punto de vista administrativo, se pueda facilitar la repatriación", ha explicado.

También ha asegurado que se va a reforzar la seguridad. "Hemos ampliado en 400 los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, combinados con el despliegue de las Fuerzas Armadas", ha destacado.

Por otro lado, ha indicado que estudiarán cambios en la legislación. "Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esa repatriación", ha reconocido.

Además, ha recordado a los pequeños comercios que han cerrado ante esta situación en Ceuta. "Vamos a analizar qué políticas podemos habilitar desde el Gobierno de España", ha señalado.

Un discurso que se ha centrado en trasladar un mensaje de calma. "El Gobierno de España va a utilizar todos los resortes, todos los recursos, para garantizar la seguridad de los ceutíes", ha asegurado, dejando claro que el Ejecutivo se hará cargo de la situación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Con hambre, con sed y agotados: más de 25.000 migrantes regresan a Marruecos horas después de entrar en Ceuta
  2. "Un miedo que te cagas": Ceuta, una ciudad fantasma con comercios y supermercados cerrados tras la masiva llegada de migrantes
  3. El juez Pedraz abre una pieza separada en la causa de las cloacas del PSOE para rastrear los pagos del partido a los miembros de la trama
  4. La Comunidad de Madrid niega la mayor sobre el 'ático secreto' de Ayuso: "Nos comportamos con transparencia"
  5. Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y asegura que Gaza quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino"
  6. Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Santander y detienen a su pareja