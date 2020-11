Calvo: "La obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que "la obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible. En este sentido, ha defendido que hay que respetar la libertad de cada ciudadano de decidir si se vacuna o no, en el marco del plan de vacunación contra el coronavirus que el Ejecutivo aprobará este martes. "No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir viendo, porque nosotros pensamos que la sociedad va responder a la vacuna, sobre todo los colectivos de riesgo", ha afirmado en una entrevista en 'El Periódico'.