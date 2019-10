Santiago Abascal intentó deshacerse de la etiqueta de "fascista" durante la entrevista en El Hormiguero de Antena 3. "No lo soy", respondía firme antes de afirmar en este sentido que "Pablo Iglesias dice que es comunista, pero no se le ataca ni hay una movilización contra él".

El líder de Vox tampoco entiende por qué se les llama homófobos, pero solo dejaría adoptar a una pareja homosexual si no queda otra: "Si hay un niño al que no quiere nadie y lo adoptan homosexuales, lo aplaudo". Y es que para Vox, a la hora de adoptar "deben tener preferencia la unión de un hombre y una mujer".

Otro adjetivo del que se quiso desmarcar es el de "xenófobo", aunque su solución para combatir lo que llama la inmigración ilegal es "crear muros más grandes" para evitar que la gente pueda saltar y así que "nadie se haga daño".

Sobre el aborto, también utilizó su particular argumento para defender por qué lo prohibiría. "Creo que no se debe acabar con la vida que se lleva dentro. Hay muchas mujeres que dicen que su cuerpo es suyo, pero lo que llevan dentro no es su cuerpo", defendió Santiago Abascal.

Además, no ve la emergencia climática, que para él es catastrofismo porque "hay posiciones apocalípticas" sobre el cambio climático. "Ves un telediario y es para echarse a temblar", dice.

Y aseguró que si es presidente ordenaría la detención de Torra, olvidando así la separación de poderes.