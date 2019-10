Santiago Abascal habló durante su entrevista en El Hormiguero sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. En su opinión, en caso de que se pueda elegir, "tienen que tener preferencia la unión de un hombre y una mujer".

El líder de Vox continuó afirmando que no se opone a que los homosexuales puedan adoptar explicando que "si hay un niño al que no le quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo los aplaudo". Pero aclaraba: "Pudiendo elegir, es preferible que esté con un padre y una madre".

Desde el partido de extrema derecha se defienden afirmando que no son homófobos. "No sé por qué se nos tacha de homófobos", respondía Santiago Abascal recordando que en Vox "hay militantes que son homosexuales y a los que nosotros representamos".

"Yo no soy fascista"

Su entrevista comenzó afirmando que no se siente representado por la palabra 'fascista': "No me siento identificado, ni lo soy". En este sentido, ha señalado que "Pablo Iglesias dice que es comunista, pero no se le ataca ni hay una movilización contra él".

Durante la entrevista también ha lanzado una crítica contra los "progres", que para el líder de la formación de extrema derecha son personas de "izquierdas que intentan dictar lo políticamente correcto".

Aborto y eutanasia

Otro de los temas de los que ha hablado durante la entrevista es sobre el aborto y la eutanasia. Sobre la interrupción del embarazo, ha apuntado que "se ha convertido en una práctica eugenésica y anticonceptiva". "El cuerpo de la mujer es suyo, pero lo que lleva dentro no. El aborto es acabar con una vida humana por voluntad propia", ha aseverado.