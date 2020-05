La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida en Ifema al grito de "Sanidad pública" y "Queremos los test" por parte de los sanitarios que han trabajado en el hospital de campaña habilitado para aliviar la presión de los hospitales madrileños en la crisis del coronavirus.

Díaz Ayuso ha respondido a los gritos uniéndose a los aplausos de los sanitarios, en incluso se ha fotografiado con sus pancartas en defensa de la atención primaria.

Contratos de los sanitarios

El pasado miércoles, Ayuso reconoció en la Asamblea de Madrid quede los cerca de 10.000 profesionales sanitarios contratados durante la crisis del coronavirus.

"No me va a acorralar para buscar corriendo un titular y echarme encima a los profesionales sanitarios (...) no me va a acorralar en un sí o un no, en un blanco o en un negro, porque no soy nueva", aseguró Ayuso.

Hasta hace dos semanas, la Consejería de Sanidad madrileña había hecho un total de 9.477 contrataciones desde el inicio de la pandemia de coronavirus, de las cuales 7.638 son de personal sanitario y 982 de otras categorías profesionales, además de 857 contratos a estudiantes de último curso, sanitarios jubilados y extracomunitarios.

La presidenta madrileña ha presidido el acto de cierre del hospital de campaña del recinto ferial cuarenta días después de comenzar a recibir sus primeros pacientes, aunque sus instalaciones continuarán preparadas ante la posibilidad de que vuelva a ser necesario abrirlo si hay un rebrote de la infección.

En el acto, al que también han acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han participado sanitarios y pacientes, que han sido homenajeados.