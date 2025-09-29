Loreto Ochando, ante la alerta roja en Valencia por lluvia: "Cuando veo que el alcantarillado no está preparado para soportar lo que puede venir, me colapso"

Ante la alerta roja que mantiene en vilo a la Comunidad Valenciana, la periodista relata cómo lo viven los vecinos: "La palabra es miedo, terror. Cuando ayer sonó el ‘esalert’, la gente estaba aterrorizada, porque para nosotros la DANA fue ayer".

A once meses de la tragedia en Valencia que dejó 229 muertos, la comunidad amanece hoy con alertas rojas por intensas lluvias. Las precipitaciones ya han provocado complicaciones y los vecinos de la zona cero de la DANA viven en vilo.

La periodista valenciana Loreto Ochando ha relatado en Al Rojo Vivo cómo lo están viviendo los valencianos: "La palabra es miedo, terror. La gente tiene muchísimo miedo. Cuando ayer sonó el 'esalert', la gente estaba aterrorizada, porque para nosotros la DANA fue ayer".

"Cuando paseo por Lorta o por mi pueblo, Benetússer, y veo que el alcantarillado todavía no está preparado para soportar lo que puede venir con esta alerta roja, me colapso. No sé qué hacer".

Ochando ha puesto su caso personal como ejemplo: "He llamado a mi padre y le he prohibido terminantemente bajar de casa. Estoy con un nudo en el estómago por mi padre, por mis vecinos de las plantas bajas".

Además, ha criticado la falta de conciencia social ante las alertas: "Hoy me ha llamado una persona y me ha dicho: ‘En mi trabajo la gente comenta: mira qué exagerados sois, si luego no llueve tanto’. Hay que recordarles que el 29 de octubre de 2023 en Lorta no cayó ni una sola gota de agua".

