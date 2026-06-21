El PP ve "lógico" el enfado de los policías con el juez Peinado pero califica la Moncloa como "un centro de tráfico de influencias"

Los detalles Cuca Gamarra defiende que los agentes "están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones", pero evita criticar directamente al magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez.

El Partido Popular ha expresado su "absoluto respeto y respaldo" a las Fuerzas de Seguridad del Estado tras las críticas de sindicatos policiales al juez Juan Carlos Peinado. Este había insinuado que los escoltas podrían facilitar una fuga de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, manifestó que el enfado de las asociaciones policiales es "lógico" y destacó su profesionalidad pese a presiones del Gobierno. Aunque el PP apoya a los policías, evita criticar directamente al juez. Miguel Tellado, secretario general del PP, acusó al Ejecutivo de corrupción, y Gamarra pidió elecciones anticipadas debido a los escándalos gubernamentales.

"Absoluto respeto y respaldo a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Es la primera reacción del PP tras las duras críticas de los sindicatos policiales al juez Juan Carlos Peinado por asegurar en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez que "no cabe duda" de que los escoltas podrían colaborar en una hipotética fuga de la mujer de Pedro Sánchez.

Tras el silencio sepulcral de Alberto Núñez Feijóo, ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la encargada de pronunciarse 24 horas después de estallar la polémica. Gamarra asegura que es "lógico" el enfado de las asociaciones de policías, ya que "ellos representan a los hombres y mujeres que, desde los CFSE, trabajan diariamente en la protección de los españoles".

"Además, están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por parte de los tribunales, presiones que provienen del propio Gobierno, que provienen de la propia esfera directa del propio presidente del Gobierno, y por tanto nuestro respaldo y nuestra confianza", ha añadido la dirigente 'popular'. No obstante, el PP ha medido al milímetro cada palabra para evitar que el respaldo a las asociaciones policiales no se convierta en una crítica a Peinado.

Por su parte, el secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha vuelto a ser el más hostil con el Gobierno, acusando a Sánchez de "convertir la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal" nada más conocer la noticia. Hoy, Gamarra le ha respaldado, aunque con unas palabras algo más suaves. "Está claro que hay una responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias", ha declarado.

Por ello, asegura la dirigente riojana, el PP insiste en pedir a Sánchez un adelanto electoral. "Esto no da más de sí, y solo hay una salida, que son las elecciones", defiende Gamarra, que afirma que, debido a la acumulación de escándalos en el entorno del Gobierno, "solo hay agenda judicial y no hay agenda política".

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