Decenas de personas desalojadas del instituto de Badalona siguen acampadas bajo un puente

Imagen de los migrantes desalojados del B9 que viven debajo del puente de la C-31 en Badalona

Los detalles Entidades sociales reclaman una solución urgente ante la falta de alternativas habitacionales para los afectados, mientras voluntarios alertan del deterioro de las condiciones por el frío y la lluvia y denuncian la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la administración.

Tras pasar la Nochebuena a la intemperie bajo un puente, decenas de personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) continúan acampadas bajo el viaducto de la carretera C-31, mientras entidades sociales reclaman a las administraciones públicas una solución urgente. Aunque buena parte de los afectados más vulnerables han sido reubicados en recursos de emergencia, varias decenas permanecen en tiendas de campaña.

Este viernes por la mañana, voluntarios de distintas entidades se han desplazado hasta el lugar para repartir alimentos y bebidas calientes. Entre ellos se encuentra Yolanda Akpoli, de la asociación Unió Segones Oportunitats, quien ha alertado de que la situación "no ha mejorado" y de la falta de manos para atender a las personas acampadas. "La gente sigue necesitando comida y sigue sin tener techo", ha señalado en declaraciones a EFE.

Akpoli ha advertido además de que el frío y las lluvias de los últimos días están agravando las condiciones de vida en el campamento, provocando que algunas personas estén enfermando. Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con la aportación de bienes básicos, especialmente alimentos y ropa de abrigo como guantes, bufandas y chaquetas.

"La administración pública no se está haciendo cargo; solo los voluntarios, que estamos agotados y aportando nuestros propios recursos. Estamos al límite", ha denunciado Akpoli, quien no descarta que la situación pueda derivar en "una revuelta" si no se ofrecen soluciones a corto plazo.

