El magistrado Joaquim Bosch detalla el delito al que podría enfrentarse Albiol y el Ayuntamiento de Badalona tras el macrodesalojo: "Cuesta creer que no tengan recursos"

El pasado 17 de diciembre, 400 personas fueron desalojadas del Instituto B9 de Badalona sin alternativa habitacional. Desde entonces, los afectados viven en la calle sin que el Ayuntamiento, gobernado por Xavier García Albiol (PP), les haya ofrecido una alternativa habitacional.

Una falta de respuesta que, según explica el magistrado Joaquim Bosch, podría acarrear consecuencias penales para el Consistorio, tal y como ha denunciado Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, ante la Fiscalía.

"Desde el Ayuntamiento no se han ofrecido medidas y podría existir un delito de negación de un servicio público por razones discriminatorias", explica Bosch en Al Rojo Vivo, haciendo referencia a que el motivo por el que no se atiende a muchos de los desalojados es por su procedencia, tal y como ha denunciado Cáritas.

"Badalona es una ciudad de más de 200.000 habitantes que tiene más servicios públicos que la mayoría de las capitales de provincia, cuesta creer que no tengan recursos", concluye Joaquim Bosch.

