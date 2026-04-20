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Tras las palabras de Bárcenas

El PP se desvincula del Gobierno de Rajoy por el caso Kitchen: "No sé lo que pasaba hace cuatro legislaturas"

Los detalles Miguel Tellado, secretario general de la formación, ha respondido a los periodistas que le han preguntado por el juicio que se está celebrando que la actual dirección no estaba "por aquí" en ese entonces.

El secretario general del Partido Popular, Miguel TelladoEl secretario general del Partido Popular, Miguel TelladoAgencia EFE
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El juicio por el caso Kitchen ha arrancado hace ya una semana, pero el Partido Popular sigue desvinculándose del mismo. Miguel Tellado, actual secretario general de la formación, ha aseverado que no sabe lo que pasaba en el Gobierno de Mariano Rajoy hace cuatro legislaturas como tampoco lo hacen los actuales dirigentes del partido porque no estaban "por aquí".

Así lo ha aseverado el 'número dos' al ser preguntado por los periodistas. Tellado ha recalcado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha insistido en que él no conoce lo que pasaba en la pasada década con el Ejecutivo de Rajoy: "Con respecto al juicio de la Kitchen, no sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas. No estábamos por aquí".

Unas declaraciones que han llegado tras el testimonio de Luis Bárcenas producido también este lunes en el que el extesorero ha dicho que cuando estaba en prisión preventiva por el caso Gürtel en 2013, encargó a un preso borrar audios "relacionados" con "M.R.", siglas que, según ha dicho, respondían al expresidente Rajoy.

Ahora bien, Tellado ha insistido que "al respecto de todo lo que pueda salir" en el citado juicio, el PP de Alberto Núñez Feijóo respeta la labor de los jueces "a diferencia del Gobierno de España". De hecho, ha apuntado que ni a él ni a ningún representante de su partido le van a encontrar cuestionando el trabajo de los jueces "insultándolos, difamándolos o poniendo en duda su trabajo".

Y, para acabar, ha reiterado, como en anteriores ocasiones, que "ni Sánchez es Filesa, ni Feijóo es la Kitchen" para agregar que el presidente del Gobierno "sí es el responsable directo del caso mascarillas, del caso de Begoña Gómez y del de David Sánchez".

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