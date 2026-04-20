Montero se desvincula de los rescates de la SEPI en la comisión del Senado y denuncia haber sido citada por ser candidata el 17M

Los detalles La exministra recuerda que el préstamo a Air Europa fue "avalado" por la justicia europea y que en el caso de Plus Ultra los tribunales concluyeron que se actuó conforme a la "legalidad".

María Jesús Montero, exministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, ha defendido la legalidad de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra a través de la SEPI, afirmando que fueron avalados por instancias europeas y nacionales. Montero ha señalado que su citación en el Senado es una injerencia en las elecciones andaluzas del 17M, destacando que comparece como candidata socialista. Ha rechazado insinuaciones sobre la intervención de Begoña Gómez y ha negado presiones externas en la tramitación de los préstamos. Además, ha afirmado desconocer cualquier intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra y no tener información sobre la situación actual de la devolución del préstamo.

La exministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha defendido desde el Senado la "legalidad" de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI, subrayando que ambos procedimientos fueron "avalados por instancias nacionales y europeas". Además, ha asegurado que su citación se debe a su posición como candidata socialista a las elecciones del 17M en Andalucía.

Montero ha insistido ante las preguntas del PP en que ambas operaciones se tramitaron conforme a un procedimiento "perfectamente establecido" y autorizado por la Comisión Europea. "No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías", ha señalado Montero, que ha añadido que estos procesos han sido respaldados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (IGAE).

En concreto, ha recordado que el préstamo a Air Europa fue "avalado" por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea, mientras que en el caso de Plus Ultra los tribunales analizaron durante dos años la operación y concluyeron que se actuó conforme a la "legalidad".

"Injerencia" en el 17M

La sesión se ha desarrollado en un ambiente bronco y repleto de interrupciones. En este sentido, la exministra ha asegurado que su citación constituye "una injerencia" en las elecciones a la Junta de Andalucía. Además, ha pedido reiteradamente el amparo de la Mesa de la Comisión al entender que las preguntas estaban precedidas por "juicios de valor" o relacionadas con cuestiones que no son objeto de la Comisión.

Montero ha insistido en que comparece "en calidad de candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía", como demuestra que el senador del PP Salvador de Foronda haya preguntado al PSOE si quiere "que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información".

Esto constituye una "utilización partidista" de la Comisión por parte del PP para impedirle participar en la precampaña a las elecciones y hablar "del cáncer de mama", ha insistido Montero, que ha señalado que muchas de las preguntas que le han formulado ya las había respondido en el Senado o se podían consultar en el BOE.

También ha eludido responder a preguntas basadas en publicaciones en medios de comunicación o en investigaciones judiciales en curso. Por su parte, el senador del PP Gerardo Camps ha argumentado que la citación de Montero "no es una cuestión política", ya que se le pregunta por su "gestión" y responsabilidad a la hora de vigilar la SEPI como titular de Hacienda. "La responsabilidad política no se enciende o se apaga por elecciones autonómicas", ha considerado.

Participación de Begoña Gómez

Por otro lado, ante las preguntas del Unión del Pueblo Navarro (UPN) sobre una posible intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, Montero ha negado haber recibido indicaciones al respecto y ha calificado de "ofensiva" la insinuación de que la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera participado en la tramitación del expediente.

En este sentido, la exministra ha subrayado que, hasta donde conoce, las investigaciones judiciales abiertas sobre Gómez "están al margen" de la operación y ha recordado que distintas resoluciones de la Audiencia Provincial han acotado el objeto de esas diligencias.

Montero ha insistido además en que "nunca" recibió llamadas de Pedro Sánchez relacionadas con el rescate de Air Europa ni con el de ninguna otra empresa. "Jamás, nunca me hizo ninguna referencia respecto a esta cuestión, ni a esta empresa ni a ninguna", ha afirmado, rechazando así la existencia de presiones o instrucciones externas durante la tramitación de los préstamos concedidos a través de la SEPI.

En relación con las preguntas sobre la posible intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, Montero ha asegurado no tener conocimiento de ninguna relación entre el exmandatario y gestiones vinculadas a la ayuda concedida a la aerolínea. Además, ha señalado que, según la información de la que dispone, las actividades profesionales de Zapatero "son absolutamente legales" y ha recordado que el socialista no está "investigado".

Por último, Montero ha asegurado que, mientras era ministra de Hacienda, "no tuvo conocimiento" de que la SEPI negociara un nuevo calendario para la devolución del rescate de Plus Ultra. En este sentido, ha aclarado que tampoco conoce la situación actual. "Ahora lo que sé es por la prensa; no tengo ninguna relación con el Ministerio", ha zanjado.

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