Leire Díez se reunió hasta tres veces con Koldo para saber qué tenían contra Sánchez, Cerdán y Ábalos

Leire Díez, presunta fontanera del PSOE, se habría reunido hasta tres veces con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, para investigar qué podría tener contra Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Ábalos. Estas reuniones, reveladas por The Objective, se habrían celebrado en el despacho del abogado de Koldo, buscando conocer el contenido de dos discos duros incautados por la UCO en el domicilio de García. Las reuniones, finalizadas entre marzo y abril de 2024, contaron con la presencia del empresario Javier Pérez Dolset. Ferraz ha abierto un expediente informativo a Díez, quien comparecerá ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE.

Hasta en tres ocasiones se habría reunido la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. El objetivo de estos encuentros sería el de descubrir qué es lo que podría tener contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y el mismo Ábalos.

Unas reuniones que revela The Objective y que se habrían celebrado en el despacho del abogado de Koldo con la citada pretensión. En concreto, quería averiguar cuál es el contenido de esos dos discos duros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incauta en el domicilio del exasesor de Ábalos cuando se procede a su detención en el marco de la trama a la que da nombre -'caso Koldo'- en febrero de 2024.

Una serie de encuentros que finaliza, según el digital, a finales de marzo y principios de abril de este mismo año, y que se habrían celebrado en presencia del empresario Javier Pérez Dolset. Precisamente, él también aparece como actor en los audios desvelados por El Confidencial en los que se insta a otro empresario investigado por la Audiencia Nacional a ofrecer trapos sucios sobre aquellos que investigan o investigaban las presuntas corruptelas en el entorno de Sánchez y Ferraz.

Ábalos contra la UCO

Entre ellas, la precitada trama ya en los tribunales entre pesquisas de la UCO, la cual el exministro de Transportes no valora muy positivamente. Sin ir más lejos, el pasado sábado en laSexta Xplica Ábalos criticó que "ha habido diversas irregularidades" en la investigación que versa sobre él. En ese sentido, menciona "la interceptación de una comunicación cuando (...) era presidente de la comisión de Interior del Congreso", destacando lo que para él son "sesgos de la investigación".

Además, en esta misma entrevista Ábalos explicaba que conoció a Díez en la campaña de las primarias que concluyeron en mayo de 2017, cuando ella "formaba parte de plataformas de voluntarios que apoyaban la candidatura de Pedro Sánchez". "Después ya no. Desde que se produce mi pase al grupo mixto y queda mi militancia en suspenso, no he tenido ningún contacto con ella", subrayó en conversación con esta casa.

¿Cloacas en Ferraz?

Declaraciones del exministro que llegan tras el goteo incesante de grabaciones de la semana pasada que tratan de demostrar las cloacas del PSOE. De hecho, fue el mismo Dolset quien apuntó a "Sánchez y Cerdán" como instigadores de las actuaciones que Díez llevaba a cabo con él. Sin embargo, horas después el empresario se corregía explicando que lo que quería decir realmente es que el material que él tenía era tan 'gordo' que lo conocería hasta el presidente del Gobierno.

Un culebrón que trae de cabeza a Ferraz, desde donde se han visto obligados a abrir un expediente informativo a la militante de la que aseguran no seguía órdenes de la cúpula socialista tratando de desvincularse de ella. Será a lo largo de esta semana -sin conocerse fecha concreta- que Díez comparecerá ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE con el fin de aclarar los audios publicados. Entonces, Ferraz tomará una decisión respecto al futuro de la socialista entre sus filas.