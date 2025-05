Tono Calleja, sobre quién filtró los mensajes entre Ábalos y Sánchez: "Lo que nos dicen es que los discos duros están en poder de la UCO"

Tras el escándalo por las filtraciones de mensajes entre el presidente y el ex ministro de Trasportes, el periodista ha hablado con los protagonistas y ha develado detalles de las conversaciones.

En Al Rojo Vivo, Tono Calleja, redactor de 'El Periódico', ha esclarecido algunas cuestiones acerca el origen de la filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. "Nos cuentan que esos discos duros están en poder de la fuerza actuante, en concreto de la UCO, que fue quien registró la vivienda de Koldo y desde entonces custodia ese material", ha explicado.

El periodista también ha detallado por qué esos discos duros con conversaciones privadas, fotos y otros documentos de Ábalos acabaron en casa de Koldo. Según ha contado, tras dejar la Secretaría de Organización y el Ministerio de Transportes, Ábalos hizo una mudanza y esos discos terminaron en manos de su persona de máxima confianza. "De hecho, se enfadó cuando supo que Koldo conservaba esa información, que él mismo llevaba tiempo buscando", ha apuntado. Además, Calleja ha desvelado que Ábalos guardaba ese material porque tenía intención de escribir unas memorias.

El juez ha ordenado a la UCO que investigue el contenido de esos discos y ha trasladado tanto a Ábalos como a Koldo que no se los devolverán, ya que forman parte de la investigación.

Calleja también ha conversado con ambos protagonistas tras la filtración de los mensajes y ha dado algunos detalles sobre esas charlas. "He hablado con los dos. Ábalos no señala a nadie, pero sí insiste en que la UCO custodia una información muy relevante para él. ¿Por qué no ha denunciado? Porque ya lo ha hecho otras veces con lo que él considera filtraciones y ha tirado la toalla", ha relatado.

Por su parte, Koldo ha solicitado acceso a ese material y, según ha contado Calleja, volverá a pedirlo la próxima semana porque considera que tiene derecho a disponer de esa información.