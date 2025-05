José Luis Ábalos dice que conoce a Leire Díez desde la campaña de las primarias de 2017: "Como militante me reuní con ella"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reconocido en laSexta Xplica que conoce a Leire Díez "desde hace algunos años". En concreto, desde "la campaña de las primarias de 2017", en la que ella, según ha dicho el político, "formaba parte de plataformas de voluntarios que apoyaban la candidatura de Pedro Sánchez".

"Como militante me reuní con ella", ha declarado Ábalos, a lo que ha apostillado que eso fue antes de todas las informaciones que están saliendo con respecto a Díez. "Desde mi pase al grupo mixto y queda mi militancia en suspenso, no he tenido ningún contacto con ella, desde febrero del 2024", ha añadido el exministro, quien ha subrayado que Leire Díez "tuvo un desempeño institucional, aunque no de primera línea", al tiempo que ha asegurado que "a nivel nacional" no le conoce ninguna responsabilidad.

En lo referente a si le ha sorprendido las informaciones que se han conocido estos días, Ábalos ha expresado que le llama "mucho la atención". "Creo que el propósito se tendría que haber llevado, en todo caso, dentro de los márgenes que permite la institucionalidad, que son amplios, pero también es verdad que se requiere mucha voluntad política para ello", ha manifestado, tras lo que ha señalado que en la actualidad no mantiene "ninguna comunicación" con el PSOE.