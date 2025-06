Ábalos señala "irregularidades" en la investigación del caso Koldo y carga contra Bonilla: "Su ideología queda clara en los whatsapp"

José Luis Ábalos ha advertido de varias "irregularidades" que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha estado realizando en la investigación del 'caso Koldo' por el cual está imputado. Y lo ha hecho mientras también ha destacado que considera necesaria la testifical del excapitán Juan Vicente Bonilla, del cual asegura que ha quedado "muy clara" su ideología en los whatsapp conocidos recientemente hablando con un confidente.

El exministro de Transportes ha concedido una entrevista en laSexta Xplica, donde ha tratado todos los temas de actualidad política. Durante la misma, Ábalos ha sido preguntado si consideraba que estaba siendo una víctima de la investigación de la UCO: "Ha habido diversas irregularidades que yo he denunciado y no he tenido demasiado éxito. Por ejemplo, la interceptación de una comunicación cuando yo era presidente de la comisión de Interior del Congreso".

"Una comunicación que me dirigió un alto cargo del Ministerio de Transportes que mereció un operativo por parte de la Guardia Civil para hacerse con esa comunicación. Y luego fuera decepcionante el contenido de la misma no invalida el operativo irregular que se estableció para interceptar esa comunicación. De la misma forma que la vigilancia estática en mi domicilio, que la consulta de bases de datos para averiguar la titularidad de mi vehículo o determinados desplazamientos en hoteles... Todo esto no se podía hacer en aquel momento porque no se había tramitado el suplicatorio", ha apuntado.

El diputado del Grupo Mixto ha criticado "los sesgos de la investigación" porque los informes que se han planteado sobre él "son todos de carga, no hay nada exculpatorio y las interpretaciones son siempre desde el peor sentido". Además, ha denunciado "el juicio paralelo" que se le está practicando y "como se alimenta", "filtrando informaciones y elementos de la investigación que deben ser reservados para ir generando un relato incriminatorio", apuntando que no solo se buscan indicios de delitos, sino también "ir dibujando una personalidad repugnante". "Hemos llegado a bulos vergonzosos y esto está intoxicando la propia instrucción, más allá de errores como adjudicarme una propiedad en Colombia, una mansión...", ha concluido.

Ábalos también se ha hecho eco de los whatsapp publicados que protagoniza el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, "entonces responsable de fuentes humanas dentro de la UCO y adscrito a la Fiscalía Anticorrupción", con uno de sus "confidentes y empresarios de la trama de hidrocarburos, que se llama José Luis Carames".

El exministro ha pedido la testifical de Bonilla, aunque, por el momento, ha sido denegada: "He pedido varias testificales. Varias tienen que ver con el Ministerio de Interior, que entiendo que está dentro de la causa, y son muchos los contactos por parte de mi exasesor, Koldo García, con determinados niveles del ministerio de Interior que no han trascendido. En concreto está esta cuestión que viene a aventurar que hubo una investigación extrajudicial previa a que se abriera la causa".

"Esos elementos son los que creo que justifican la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía una vez presentada la denuncia del Partido Popular. Porque, si no, no se puede justificar que se incoaran diligencias a través de una denuncia con una exposición tan pobre, salvo que hubiera elementos obtenidos previamente y sin amparo judicial. Por eso creo que es importante su presencia. El problema es que, en principio, me han denegado todas las testificales que he pedido y también las diligencias que he pedido que se practicaran. En este momento hay un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal y estamos a la espera. Es evidente que, con toda esta actualidad, esa solicitud que hice gana más fuerza", añade.

Aunque Ábalos no ha vinculado esta negativa a la testifical de Bonilla con que ahora trabaje en el PP, el exministro sí ha vinculado que la "ideología del capitán" quedó "muy clara" en los mensajes y que ello explica su nuevo cargo como Gerente de Seguridad Corporativa en la Comunidad de Madrid.

"Lo que sí vinculo es que la ideología del capitán queda muy clara en los wasaps con su confidente donde habla de 'acabar con el gobierno rojo-morado', que 'ya está bien que las ostias vengan de este lado'... Ahí queda muy clara la vinculación política y su ubicación posterior en un cargo bien remunerado y distinguido como el que tiene ahora en la Comunidad de Madrid. Es evidente, como lo es que a través de esos whatsapps obtiene una determinada información a través de su confidente", explica.

A raíz de ello, esgrime que esta versión ya la expuso este mes de enero, cuando se tramitó su suplicatorio en el Congreso de los Diputados, tanto "por escrito en mis alegaciones" como "personalmente en la comisión del Estatuto del Diputado ante todos los grupos parlamentarios que acudieron", matizando que sus palabras no merecieron la "atención" de nadie.

Se reunió con Leire Díez

Otro de los temas que ha abordado José Luis Ábalos en laSexta Xplica es el papel de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, en la formación socialista. El diputado ha explicado que conoció a la militante cántabra en la campaña de las primarias que concluyeron en mayo de 2017, cuando ella "formaba parte de plataformas de voluntarios que apoyaban la candidatura de Pedro Sánchez".

Respecto a si se reunió en algún momento con ella relacionado con las informaciones comentadas en los audios, Ábalos ha asegurado que no. "He dicho que no en este tiempo respecto a lo que comentan. Con anterioridad, sí (se reunió). Como militante sí, cuando yo estaba en el partido. Después ya no. Desde que se produce mi pase al grupo mixto y queda mi militancia en suspenso, no he tenido ningún contacto con ella". Por otro lado, el exministro también ha asegurado no conocer si Leire Díez ha mantenido alguna relación con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil involucrado en la 'trama Koldo'.

Eso sí, Ábalos ha dejado claro que Leire Díez no tenía ninguna responsabilidad a nivel nacional en el partido: "Tampoco sé (la relación de Leire Díez con la dirección del PSOE). Piense que yo no mantengo ninguna comunicación con el partido. Ella tuvo un desempeño institucional, tampoco en primera línea, y a nivel orgánico no le conozco ninguna responsabilidad. No sé si en Cantabria puede tener alguna responsabilidad, pero a nivel federal, de España, no la tenía".

Al ser preguntado si le sorprende la poca contundencia con la que el PSOE ha hablado sobre el asunto, Ábalos ha mostrado su sorpresa: "Algunas cuestiones fallan. Lo vengo advirtiendo, lo que pasa es que siempre habrá quien diga que mi opinión que está condicionada por mi situación personal, pero yo creo que hay cuestiones que a mí me sorprenden que no se hayan podido atajar. Por ejemplo, yo he preguntado y pedido que se me dijera a qué diputados se les podría haber investigado sus bases de datos y no he tenido ninguna respuesta colaborativa. Más bien he sido despachado de un modo tan elemental que casi resulta ofensivo".

"No he tenido demasiado éxito en muchas de las iniciativas que han buscado transparencia. Por eso no sé exactamente cuál es la actitud del PSOE y en qué dirección se trabaja. Yo creo que, si efectivamente hay elementos irregulares, que yo creo que los hay y muestra de ello son estos whatsapps que estamos conociendo, sin embargo yo puse en público hace medio año no tuve éxito y ahora veo que es una gran exclusiva. Eso hubiera merecido claramente una investigación por parte de Asuntos Internos", concluye.

Los mensajes con Sánchez

Por último, Ábalos ha reconocido que el diario El Mundo se puso en contacto con él para informarle de que poseían varias conversaciones suyas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que simplemente no se opuso a su publicación, lo cual no quiere decir que lo autorizara.

"Yo lo que dije es que, cuando los redactores de El Mundo me informan de la existencia de estos whatsapps, yo no me opongo a la publicación. Son mensajes del año 23. Y yo no me opongo porque no los veo negativos, más allá de divulgar una conversación privada. No los veo negativos porque se desmontaba el bulo de que el presidente tenía conocimiento de una información que ocultaba y que yo figuré en la candidatura del 23 para protegerme y aforarme. Los whatsapps desmontan y desmienten estas versiones. Y desde esa perspectiva no me parecía negativo".

Además, el exministro también ha confirmado la veracidad de los mismos: "Yo los reconozco como reales".

Ahora bien, el diputado del Grupo Mixto ha negado que los mensajes que se podrían publicar en el futuro entre él y Pedro Sánchez tengan que generar preocupación en el Gobierno: "Creo que no, más allá del interés político que pueda tener. No lo hay (desde el punto jurídico)".