Vecinos de La Laguna increpan a Abascal al grito de "fascista" y uno de sus acompañantes se lo confirma con una alzada de brazo

Los detalles Unidas se Puede ha pedido llevar a la Fiscalía los saludos fascistas hechos por el equipo de Abascal.

Santiago Abascal fue abucheado durante su visita al casco histórico de La Laguna, donde decenas de vecinos lo recibieron con gritos de "fuera fascista, no te queremos aquí". La situación se intensificó cuando uno de sus acompañantes realizó un saludo fascista, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Unidas se Puede ha reaccionado solicitando a la Fiscalía que investigue estos gestos, alegando que violan la Ley de Memoria Democrática al exaltar el franquismo. Rubens Ascanio, concejal y coportavoz, ha registrado un escrito en la Alcaldía denunciando el incidente y pidiendo que se tomen medidas legales.

Santiago Abascal ha sido increpado y abucheado mientras paseaba por el casco histórico de La Laguna. Decenas de vecinos han respondido a su llegada a la isla al grito de "fuera fascista, no te queremos aquí".

Además de la espontánea protesta contra el líder de ultraderecha, una imagen sorprendente ha sido la reacción de uno de sus acompañantes, que ha alzado el brazo haciendo un claro saludo fascista como respuesta. El suceso ocurrió el lunes y ya se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Unidas se Puede ya ha respondido a ese gesto y ha pedido llevar a la Fiscalía los saludos fascistas hechos por el equipo de Abascal. El concejal y coportavoz, Rubens Ascanio, ha registrado un escrito a la Alcaldía en el que informa de lo ocurrido.

Ha afirmado que, conforme al artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática, se establece que "las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal" ante actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura".

Ascanio cree que los testimonios grabados y las imágenes disponibles que se han distribuido a través de las redes sociales indican "un claro incumplimiento de este supuesto y muestran el despliegue de cánticos, saludos y consignas de clara apología del franquismo, que se deben perseguir por su carácter antidemocrático".

Abascal llegó el domingo al archipiélago y ha asistido a varios actos en distintas islas. Primero acudió al puerto de los Mármoles, en Lanzarote, luego se desplazó a Gran Canaria para participar en un acto en el Círculo Mercantil y también se desplazó a La Laguna (Tenerife).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.