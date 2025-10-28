Trump protagoniza un fallo de protocolo al estilo Biden en Japón dejando a la primera ministra sin palabras

El contexto El presidente de Estados Unidos estuvo durante la campaña electoral cargando contra Biden por lo que llamaba sus despistes "seniles". Ahora, él mismo ha protagonizado uno cuantos en un mismo día.

Durante su visita a Japón, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha protagonizado varios despistes que contrastan con sus críticas previas a Joe Biden por lapsus similares. A sus 79 años, Trump fue guiado discretamente por la primera ministra Sanae Takaichi, quien le indicó el camino correcto y mostró asombro cuando él no siguió el protocolo ante las banderas. A pesar de estos pasos en falso, que sorprendieron a los diplomáticos, Trump y Takaichi acordaron fortalecer la alianza entre ambos países. Trump destacó la firma de un nuevo acuerdo comercial y un pedido de armamento por parte de Japón.

Donald Trump utilizó los numerosos lapsus de Joe Biden para cargar contra él durante la campaña electoral. El ahora presidente de Estados Unidos le acusó de tener despistes "seniles" para defender que no debería ser él quien gobernase el país.

Un argumento que parece haberse vuelto en su contra, y es que Trump se ha convertido en el protagonista de varios despistes durante su visita a Japón. El líder de EEUU, de 79 años, ha tenido que ser guiado por la primera ministra Sanae Takaichi, que le ha indicado, disimuladamente, por dónde debía caminar.

Minutos más tarde, no ha podido evitar poner cara de asombro al ver cómo Trump no se paraba donde debía ni hacía una reverencia ante las banderas como marca el protocolo.

El presidente de EEUU se ha limitado a saludar a los soldados y ha pasado de largo. Unos pasos en falso que han avergonzado a los diplomáticos estadounidenses y que han dejado con la boca abierta a la primera ministra de Japón, tal y como muestran las imágenes que acompañan este vídeo.

Trump estrecha lazos con Japón

Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos se ha comprometido con la primera ministra de Japón a llevar su alianza a "una nueva era dorada" con la firma de acuerdos y en medio de negociaciones comerciales.

"Me gustaría lograr una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos en la que ambos se vuelvan más fuertes y también más prósperos", ha indicado Takaichi, reunida con Trump en el Palacio de invitados de Estado de Akasaka, en su primer cara a cara con el mandatario estadounidense desde su nombramiento hace una semana.

"Creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca, solamente con firmar un nuevo acuerdo, un acuerdo muy justo", ha declarado el mandatario, quien también ha destacado un reciente pedido de armamento por parte de Japón "para una gran cantidad de nuevo equipo militar".

