laSexta accede a los audios de la declaración de Jordi Pujol Ferrusola: dice que no tiene "dinero para vivir"

Jordi Pujol Ferrusola ante el juez de la Audiencia Nacional, llega a declarar que tiene problemas económicos para llegar a fin de mes: "Desde octubre de 2015 tengo las cuentas congeladas, ya llevo 18 meses, hoy tengo problemas para tener dinero para poder vivir".

Según los audios de su declaración, a la que laSexta ha tenido acceso, el primogénito de los Pujol quisó convencer al tribunal de que no era un hombre de éxito. Para ello recurrió al cine de Luis García Berlanga: "No sé si usted conoce la película 'La Escopeta Nacional', el actor que representa que quiere vender los interfonos, que le están dando largas y largas y largas y al final no consigue vender los interfonos y acaba pagando la fiesta, la cacería, un poco lo que me pasa a mí es lo mismo".

Pero entra en contradicciones cuando alardea de sus ganancias en el extranjero: "Hoy el valor que yo puse, pongamos dos millones, hoy está en dos millones 360 he ganado un 24% en un año y medio quiere decir que un 16% al año. Cosa que en Barcelona, aquí en España, el mismo dinero hubiera dado cero o menos algo".

Pujol Ferrusola también especifica cómo se repartía la herencia del abuelo Florenci, entre los hermanos: "Se hacía una transferencia a Andorra o, si yo lo tenía en efectivo de la consecuencia de la venta de las láminas financieras, lo ingresaba en efectivo a la cuenta de ellos". Unas explicaciones con todo tipo de detalles que no le evitaron ir a prisión sin fianza.