LaSexta accede a los audios de la declaración de Jordi Pujol Ferrusola: "Yo les decía, te voy a repartir 'X' y se lo daba"

La declaración que llevó a Jordi Pujol junior a prisión demuestra que era él el que se encargaba de gestionar la famosa herencia del Florenci Pujol: "De entrada no hacíamos nunca reuniones para decir voy a repartir, ni por teléfono tampoco. Yo les decía, te voy a repartir X. Pues yo le daba" declaró Jordi Pujol durante el juicio.

Según los audios de su declaración, a los que laSexta ha tenido acceso, el primogénito de la familia realizaba las transferencias a las cuentas de sus hermanos en Andorra excepto la parte que le correspondía a Oriol Pujol: "Mi hermano dice oye yo quiero hacer mi carrera política, yo creo que esto me está contaminando mucho, no quiero saber nada más. Yo te doy esto a tí y tú te encargas, te lo quedas tú y yo no quiero saber nada. " añadió en la declaración.

Pujol Ferrusola explicó ante el juez de la Mata que su abuelo no confiaba en el que fue presidente de la Generalitat durante 23 años: "No tiene confianza en su hijo en los temas económicos y cree que la deriva política que va a llevar, la carrera política que mi padre quiere hacer, pues será un desastre y mi abuelo es un hombre de la guerra y recupera todos los tics de la guerra" apuntó Pujol Junior.

Esos tics son los que le hicieron mantener el dinero fuera de España según explicó en su declaración: "No se olvide que en los 80 tuvimos un simulacro, yo digo simulacro de golpe de estado y por lo tanto la profecía de mi abuelo podía ser... ¿eh?"

En cuanto a sus gestiones privadas, Jordi Pujol utilizó la opacidad de su cuenta en Andorra para no declara los beneficios de sus innumerables negocios por el extranjero. La fiscal preguntó a Pujol:"¿900.000 euros ocupan mucho, ocupan poco...?" a lo que este respondió que "en billetes de 500 ocupan poco."

Movimientos de dinero que realizó incluso cuando ya sabía que estaba siendo investigado:"Si pero yo no he tenido en ningún momento hasta que lo he tenido, como es en noviembre de 2015, una prohibición pero yo en ningún momento he tenido el impedimento legal para poder mover dinero" se defendía Pujol durante su declaración. Por esta razón el juez De la Mata decidió que debía ingresar en Soto del Real donde ya ha regresado.