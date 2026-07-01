Lara Hernández dimite de sus cargos en Sumar justo después de archivarse el expediente de acoso laboral contra ella

Los detalles La hasta ahora coordinadora del partido ha denunciado haber sido víctima de una "campaña de desprestigio brutal" plagada de "bulos, mentiras e injurias".

Lara Hernández ha anunciado su dimisión como cocoordinadora de Sumar y ha dejado su militancia en la organización. Su decisión llega tras el archivo de un expediente por supuesto acoso laboral, luego de que casi todas las denuncias fueran retiradas. Hernández ha denunciado ser víctima de una "campaña de desprestigio" y no descarta acciones judiciales. A pesar de dejar el partido, continuará en política, buscando contribuir a la recomposición de un espacio de izquierdas en España. Asegura tener la conciencia tranquila y afirma que nunca ha acosado a nadie. Hernández, antes cercana a Yolanda Díaz, volverá a su puesto de profesora.

"Hoy presento mi dimisión como cocoordinadora, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo desde hoy mi militancia en esta organización". Así ha anunciado este miércoles Lara Hernández su retirada de Sumar.

La coordinadora del partido ha dimitido justo después de archivarse su expediente por supuesto acoso laboral tras la retirada de casi todas las denuncias contra ella. Deja también de militar en el partido, aunque no abandona la política. Hernández ha denunciado ser víctima de una "campaña de desprestigio" tras la investigación interna contra ella.

La hasta ahora líder de Movimiento Sumar, que lleva poco más de un año al frente de partido, deja la formación tras meses cuestionada por una mayoría de compañeros que querían un relevo en la dirección y que reclamaron para ello la celebración de una asamblea extraordinaria, en la que se ha presentado una única lista liderada por el sector crítico y donde no figura Hernández.

En rueda de prensa ha reconocido que lo ha pasado "muy mal" en los últimos meses y ha precisado que deja Movimiento Sumar pero no la política, ya que pretende construir desde donde se le pida para "la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas" en España, al tiempo que ha deseado suerte a la nueva dirección del partido.

Preguntada sobre si se ha sentido decepcionada por no contar con el apoyo público en este proceso por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fue quien creó el partido en 2023 y quien lo lideró en una primera etapa, Hernández ha asegurado que "en absoluto, nada más lejos de la realidad". Y, preguntada sobre la falta de apoyo de otros dirigentes, ha respondido que no es el momento "de hacer sangre ni entrar en el barro". Sobre quienes hayan podido promover el expediente en su contra "los calificativos se los pueden poner ellos mismos", ha zanjado.

La investigación contra Hernández fue interpuesta en febrero por seis dirigentes, entre ellos la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que será elegida previsiblemente nueva líder del partido en la asamblea extraordinaria del 11 de julio junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, al liderar ambas la única lista registrada, según ha precisado EFE.

Hernández ha dicho que ha esperado a hablar públicamente sobre este proceso hasta ahora, cuando el expediente ha sido archivado por "falta de aportación de pruebas", tras la retirada de la que acabó siendo la única denunciante y de los supuestos testigos. "Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás", ha afirmado Hernández.

Así, ha denunciado haber sido víctima de una "campaña de desprestigio brutal" plagada de "bulos, mentiras e injurias", y no descarta la posibilidad de emprender acciones judiciales. Por otro lado, ha comentado que seguirá apoyando la refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, de la que forman parte Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.

Antes de ser elegida líder de Movimiento Sumar, Hernández ejerció como secretaria de Organización y era una de las personas de confianza de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero con el tiempo la relación entre ambas se fue enfriando. Nacida en Madrid en 1986, Hernández militó en otros partidos como IU. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y desde 2018 tiene plaza de profesora en un instituto público madrileño, a la que volverá en esta nueva etapa.

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