Al menos seis muertos en un incendio en un edificio residencial en Amberes (Bélgica)

Los detalles Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el lugar. Los bomberos están ahora inmersos en labores de búsqueda dentro del edificio.

Un incendio en un edificio de apartamentos en Amberes ha dejado al menos seis muertos y varios heridos. El fuego, que afecta a un inmueble donde residen unas 200 personas, comenzó antes de las 10 de la mañana. Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales, mientras que los leves reciben atención en el lugar. Los bomberos continúan buscando personas en el edificio, que ha sido evacuado, junto a otro cercano. La causa del incendio aún es desconocida, aunque se investigan obras en el tejado y la caja de electricidad. Se ha designado a un perito en incendios para la investigación.

Al menos seis personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes (norte) donde residen unas 200 personas, según ha informado la cadena de televisión flamenca VRT. Según ha precisado poco después la policía de la localidad en un comunicado, un "problema técnico" en la planta baja del edificio está detrás del fuego.

Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el lugar. Los bomberos están ahora inmersos en labores de búsqueda dentro del edificio, que ha sido totalmente evacuado. Los bomberos lograron evacuar los 80 apartamentos del inmueble y continuaban unas seis horas después de declararse buscando posibles víctimas dentro de las viviendas, asistidos por un equipo de escaladores

También se ha desalojado a unas 60 personas de otro inmueble cercano. Según relata el diario flamenco 'Het Laatste Nieuws', el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance y ahora los bomberos están yendo puerta por puerta para determinar si aún queda gente dentro de las viviendas.

Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos han recibido un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.

La complejidad del incendio y el tamaño del inmueble hacen prever que las tareas de extinción, en las que están colaborando equipos de localidades cercanas, se alargarán varias horas más, ha dicho la Policía.

Representantes de la Fiscalía, un juez de instrucción, personal de laboratorio y expertos en incendios se desplazaron al lugar para tratar de obtener más detalles del origen del incendio. Al edificio llegaron también múltiples vehículos de protección civil y de intervención médica con el objetivo de aliviar la presión en los hospitales de la zona, ha declarado una portavoz de la policía local al diario 'De Standaard'.

El primer ministro belga, Bart de Wever, ha compartido en redes sociales un mensaje de condolencias para las víctimas y los vecinos afectados, y ha subrayado la labor de los equipos de emergencia tanto para ayudar a los ciudadanos "de la manera más rápida y segura posible" como para extinguir las llamas.

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