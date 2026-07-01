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Un clásico del PP

El historial del PP con el bulo de los fraudes electorales: del voto por correo al DNI electrónico

Los detalles Desde el tongo en el voto por correo hasta el control de organismos como el CIS para interferir en los resultados. El PP lleva años muchos años sacando el fantasma del pucherazo electoral.

Fotomontaje. José MAría Aznar, Alberto Nuñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
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La hemeroteca demuestra que el fantasma de los amaños electorales es algo que ya utilizaba el Partido Popular en el año 1993.

Unas veces lo han hecho jugando con el censo electoral, como ahora, pero otras hablando del robo de papeletas del voto por correo. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en Extremadura con María Guardiola, o con Alberto Núñez Feijóo pidiendo a los carteros honestidad. Esto no son los únicos casos, ha habido otros como los del DNI electrónico.

La última en dejar caer eso del pucherazo fue Isabel Díez Ayuso a cuenta del DNI electrónico. "No permitamos que en las generales entre una sola trampa", decía en marzo de este año.

En estos años, del PP hemos escuchado todo tipo de teorías. "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", decía María Guardiola en diciembre de 2025.

Desde el tongo en el voto por correo hasta el control de organismos como el CIS para interferir en los resultados. El PP lleva años, muchos años, sacando el fantasma del pucherazo electoral.

"El Gobierno ha sido incapaz de garantizar el derecho al voto para todo el mundo", decía Rodrigo Rato, en ese momento portavoz del PP en el Congreso, en 1993.

La última vez que ha recurrido a esto ha sido ahora, a cuenta de una ley de nietos que tantas veces ha defendido el propio PP.

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