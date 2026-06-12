Duval denuncia el "trato vejatorio" de Lara Hernández: "Cuando no podía castigarme a mí, castigaba a gente de mi equipo"

La escritora ha reconocido que decidió dejar la formación de Sumar por los comportamientos que tenía Lara Hernández. "No estaba dispuesta a apoyar una lista encabezada por ella", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Elizabeth Duval ha recordado que ella decidió salir de Sumar hace un año y medio, desvelando ahora que la razón por la que lo hizo fue por Lara Hernández. "Cuando era secretaria de comunicación, pude contemplar el trato vejatorio a gente de mi equipo", ha explicado.

De esta forma, ha dejado claro que no estaba dispuesta a apoyar una lista que estuviese encabezada por ella.

La escritora ha explicado que hubo un momento en el que la coordinadora de Sumar le empezó a ver como enemiga política a pesar de que "intentaba hacerle ver que no había nada así y que no tenía aspiraciones".

Entre los tratos vejatorios de los que tiene constancia, ha hablado de gritos por teléfono a algunos de sus trabajadores. "Cuando no me podía castigar a mí, castigaba a gente de mi equipo", ha señalado, indicando que también tiene constancia de amenazas a otras personas con represalias si no se plegaban a lo que ella decía que había que hacerse.

Ahora, ha explicado que depende de Sumar ver el camino que quieren seguir, recordando que ella ha dejado la formación y se ha dado de baja como militante.

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