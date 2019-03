"La ciudadanía nos pone flores y otros nos ponen mierda"; la queja de Trapero, mayor de los Mossos

El ministro del Interior proclama la transparencia que existe entre todos los cuerpos de seguridad. "No puedo pensar que se oculte una información, ni de unos hacia otros, ni viceversa", ha señalado Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en la cadena COPE.

Un intercambio de información que el mayor de los Mossos d'Esquadra asegura que se pierde por el camino. "Gran parte de la información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, no fluye. Eso es así. No me lo podrá discutir nadie, el debate duraría poco", ha señalado Josep Lluís Trapero en Catalunya Radio.

Pero Zoido sí lo discute: "Yo he vivido lo contrario". Porque para el ministro la coordinación entre la Policía y los Mossos en el atentado de Barcelona ha sido leal desde el primer momento: "He presenciado la colaboración que existía, colaboraciones estrecha", ha afirmado el ministro de Interior.

No obstante, antes Zoido, sí hablaba de algún fleco en la detección: "Aquí ha podido faltar algún control y tendremos que determinar de qué manera evitar que esto vuelva a suceder".

Trapero niega que estuvieran avisados: "La Policía belga no alertó de nada al cuerpo de Mossos". Y dice que aunque no quiere sacar pecho ha señalado que: "La Ciudadanía está poniendo flores en los coches de los Mossos, ¿eh? ¿Y otros qué nos ponen? Tenemos que ser políticamente correctos, sino, le diría que ponen mierda, los otros flores".

Lo que sí piden es estar más presentes en Europol, pero Zoido frena: "Los Mossos tiene acceso al Europol, lo que quieren es tenerlo de otra manera", ha señalado el ministro. Porque dice que estando ya la Policía Nacional, los Mossos también están representados.