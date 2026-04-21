Koldo no podía autorizar contratos sin Ábalos: la defensa del exasesor se desmarca por primera vez del exministro

Los detalles La abogada de Koldo García ha preguntado a la secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes si su cliente, por sí solo, sin el aval de su jefe, podía autorizar salvoconductos de movilidad durante la pandemia o adjudicar contratos públicos, a lo que la testigo ha dicho que entendía que no.

En el juicio del caso mascarillas, se ha producido un notable distanciamiento entre Koldo García y José Luis Ábalos. Durante la sesión, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, cuestionó a la exsecretaria de Ábalos sobre si García podía autorizar salvoconductos o contratos sin el aval de Ábalos, a lo que ella respondió negativamente. Este intercambio provocó que Ábalos se mostrara incómodo, mientras Koldo se encogía de hombros. Además, se reveló que Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, lo acompañó en 13 viajes oficiales, cuyos gastos fueron cubiertos por Koldo mediante una tarjeta de crédito a su nombre.

En la sesión de este martes en el Tribunal Supremo del juicio por el caso mascarillas se ha vivido una situación que no se había producido hasta ahora: por primera en todo este tiempo, Koldo se ha desmarcado de Ábalos.

En un momento del juicio la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha preguntado a la secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes si su cliente, por sí solo, sin el aval de su jefe, podía autorizar salvoconductos de movilidad durante la pandemia o adjudicar contratos públicos, a lo que la testigo ha dicho que entendía que no.

En ese momento se ha visto cómo Ábalos se revolvía en su asiento como pidiéndole explicaciones a Koldo García, que a su vez se encogía de hombros. Sin duda ha sido la imagen de mayor distanciamiento entre los dos acusados en lo que va del juicio que ha sentado en el banquillo al exministro de Transportes, al que fuera su asesor y al empresario Víctor de Aldama por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

La exsecretaria de Ábalos cuando era ministro ha confirmado también que Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, lo acompañó en viajes oficiales hasta en 13 ocasiones, aunque ha asegurado que todos ellos los pagó Koldo.

"De los 293 viajes oficiales, en 13 viajes tenemos constancia de que Jéssica Rodríguez acompañó al ministro", ha dicho Ana María Aranda, quien a la pregunta de quién pagaba esos gastos no ha dudado en decir que era "Koldo García". "A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre, una tarjeta de crédito", ha añadido.

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